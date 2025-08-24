Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!

Yayınlanma:
İstanbul'un Beykoz ve Küçükçekmece ilçelerinde yol verme tartışmaları kavgaya dönüştü.

Beykoz Kavacık'ta aynı yönde ilerleyen minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü aracından indi. Diğer araçların beklemesine aldırış etmeyen sürücü, otomobili yumrukladı ve karşı tarafı küfürle tehdit etti. Otomobil sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kavga, otomobil sürücüsünün aracına binip uzaklaşmasıyla sona erdi.

trafik-kavga-1.jpg

Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında ise motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma yaşandı. Motosikletten inen sürücü, kaskıyla taksinin camına vurarak zarar vermeye çalıştı. Olay anı trafikte bulunan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

trafik-kavga-3.jpg

Her iki olayda da yaralanma olmadı. Polis ekiplerinin cep telefonu görüntüleri üzerinden inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu