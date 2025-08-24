Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!

Beykoz Kavacık'ta aynı yönde ilerleyen minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü aracından indi. Diğer araçların beklemesine aldırış etmeyen sürücü, otomobili yumrukladı ve karşı tarafı küfürle tehdit etti. Otomobil sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kavga, otomobil sürücüsünün aracına binip uzaklaşmasıyla sona erdi.

Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında ise motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma yaşandı. Motosikletten inen sürücü, kaskıyla taksinin camına vurarak zarar vermeye çalıştı. Olay anı trafikte bulunan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Her iki olayda da yaralanma olmadı. Polis ekiplerinin cep telefonu görüntüleri üzerinden inceleme başlattığı öğrenildi.