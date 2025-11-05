Yetkililer harekete geçti: Hurda araçlar trafikten men edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İvedik Sanayi bölgesinde çevre kirliliğine yol açan ve trafik güvenliği açısından risk oluşturan hurda ve atıl durumdaki araçlara yönelik bir operasyon düzenledi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bölgede tespit edilen 29 araç için harekete geçildi.

Jandarma ekiplerinin en acı görevi: Hurdaya dönen araçtan meslektaşları çıktı

13 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, bu araçlardan 13'ü çekici ve forklift yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafikten men edildi. Söz konusu araçlar için ayrıca gerekli cezai işlemler uygulandı. Kalan 16 aracın ise bölgeden, araç sahipleri tarafından taşınması sağlandı.

Hurdalıkta yangın! Alevler etrafı sardı

BÖLGE ESNAFI BİLGİLENDİRİLDİ

Operasyon kapsamında bölgedeki esnaf, metruk ve hurda araçların oluşturduğu riskler konusunda bilgilendirildi. Ankara genelinde, benzer sorunlara neden olan atıl araçlara yönelik denetim ve temizlik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.