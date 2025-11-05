Yetkililer harekete geçti: Hurda araçlar trafikten men edildi

Yetkililer harekete geçti: Hurda araçlar trafikten men edildi
Yayınlanma:
Ankara'nın İvedik Sanayi bölgesinde, çevre ve trafik güvenliğini tehdit eden hurda araçlara yönelik düzenleme yapıldı. Tespit edilen 29 araçtan 13'ü trafikten men edilirken, 16'sı sahipleri tarafından kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İvedik Sanayi bölgesinde çevre kirliliğine yol açan ve trafik güvenliği açısından risk oluşturan hurda ve atıl durumdaki araçlara yönelik bir operasyon düzenledi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bölgede tespit edilen 29 araç için harekete geçildi.

13 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, bu araçlardan 13'ü çekici ve forklift yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafikten men edildi. Söz konusu araçlar için ayrıca gerekli cezai işlemler uygulandı. Kalan 16 aracın ise bölgeden, araç sahipleri tarafından taşınması sağlandı.

BÖLGE ESNAFI BİLGİLENDİRİLDİ

Operasyon kapsamında bölgedeki esnaf, metruk ve hurda araçların oluşturduğu riskler konusunda bilgilendirildi. Ankara genelinde, benzer sorunlara neden olan atıl araçlara yönelik denetim ve temizlik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

