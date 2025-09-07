Jandarma ekiplerinin en acı görevi: Hurdaya dönen araçtan meslektaşları çıktı

Kaza, saat 02.00 sularında Manyas'ın kırsal Kızık Mahallesi çıkışında yaşandı. Jandarma personeli olduğu öğrenilen Asım Öztürk'ün kullandığı 67 NZ 852 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine büyük bir hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta, sürücü Asım Öztürk ve yanında bulunan arkadaşı Furkan Köroğlu sıkıştı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu iki genci sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Asım Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Furkan Köroğlu ise ilk müdahalenin ardından acilen Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak olay yerindeki en zor anlar, güvenlik önlemi almak ve soruşturma yapmak için gelen jandarma ekiplerinin, hayatını kaybeden kişinin kendi meslektaşları olduğunu öğrenmesiyle yaşandı. Mesai arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaşan jandarma personeli, büyük bir üzüntü yaşadı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Asım Öztürk’ün cenazesinin, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Samsun’a gönderildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.