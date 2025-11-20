Yaya geçidinde duran taksiye otomobil çarptı! Anne ve bebeği yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde, saat 2.00 sıralarında meydana gelen olayda, Cihan D. (36) yönetiminde kotomobil, yaya geçidinde durup yayaların geçmesini beklerken İlhan K.’nin (36) kullandığı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi yaya geçidinden yolun karşısına geçen Merve A. ile bebeği Miraç’ın içinde olduğu bebek arabasına vurdu. Yere düşen anne ile oğlu yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Merve A. ile 2 kadının daha yolun karşısına geçtiği, o sırada otomobilin çarpmasıyla ilerleyen taksinin kadınlardan biri ile Merve A. ve bebek arabasına çarptığı görüldü.

Bebek arabası ile annenin farklı yönlere savrulduğu, Merve A.'nın hemen bebeğinin yanına koştuğu da görüntüde yer aldı.