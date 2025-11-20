Yaya geçidinde duran taksiye otomobil çarptı! Anne ve bebeği yaralandı

Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, arkasından geçen aracın vurduğu yaya geçidinde duran taksi savrularak Merve A. (29) ile oğlu Miraç’a (2) çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde, saat 2.00 sıralarında meydana gelen olayda, Cihan D. (36) yönetiminde kotomobil, yaya geçidinde durup yayaların geçmesini beklerken İlhan K.’nin (36) kullandığı taksiye çarptı.

Yaya geçidinde durmamasının bedelini 12 yaşındaki çocuk ödedi!Yaya geçidinde durmamasının bedelini 12 yaşındaki çocuk ödedi!

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi yaya geçidinden yolun karşısına geçen Merve A. ile bebeği Miraç’ın içinde olduğu bebek arabasına vurdu. Yere düşen anne ile oğlu yaralandı.

yaya-gecidinde-dururken-otomobilin-arkas-1024693-304075.jpg

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

yaya-gecidinde-dururken-otomobilin-arkas-1024790-304075.jpg

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Merve A. ile 2 kadının daha yolun karşısına geçtiği, o sırada otomobilin çarpmasıyla ilerleyen taksinin kadınlardan biri ile Merve A. ve bebek arabasına çarptığı görüldü.

Yaya geçidinde 12 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açmıştı! Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktıYaya geçidinde 12 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açmıştı! Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Bebek arabası ile annenin farklı yönlere savrulduğu, Merve A.'nın hemen bebeğinin yanına koştuğu da görüntüde yer aldı.

Kaynak:DHA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu