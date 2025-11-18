Yasak aşkın kanlı sonu! İç çamaşırıyla öldürüldü

Olay, 15 Kasım'da saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine gelen Derman Arslanhan, eşi cezaevinde olan kız kardeşi B.G.'yi sevgilisi Baran Bayav ile birlikte gördü. Bu durum üzerine Arslanhan ile Bayav arasında bir tartışma başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından Baran Bayav evden koşarak kaçmaya başladı. Derman Arslanhan da Bayav'ın peşinden gitti. Arslanhan, sokakta yakaladığı Baran Bayav’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayav, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Derman Arslanhan'ın Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Polis, belirlenen adrese yaptığı baskınla Arslanhan’ı gözaltına aldı.

"YERE DÜŞEN BIÇAĞI ALIP PEŞİNDEN GİTTİM"

Emniyete götürülen Arslanhan, verdiği ifadede, "Kız kardeşimle birlikte görünce ‘Burada ne arıyorsun’ dedim. Bana bıçakla saldırdı. Arbede sırasında yere düşen bıçağı alıp, peşinden gittim. Sokaktaki arbedede bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derman Arslanhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Derman Arslanhan'ın, Baran Bayav’ı sokakta bıçakladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yarı çıplak halde sokakta kaçan Bayav’ın yere düştüğü ve arkasından gelen Arslanhan'ın onu bıçaklamaya devam ettiği anlar yer aldı.

Görüntülerde ayrıca, şüphelinin eve girip bisikletini aldıktan sonra olay yerinden kaçarken yerde yatan Bayav'ı bir kez daha bıçakladığı ve bu sırada iki kadının yaralıya yardım etmek için koştuğu görüldü.