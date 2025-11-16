Beraat edip Suriye'ye kaçan cinayet sanığı kırmızı bültenle aranıyor

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelerek Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başlamış ve sosyal medyada tanıştığı, kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile arkadaş olmuştu. 20 Eylül 2023'te Arnabeh'in evinde ikili arasında çıkan tartışmadan birkaç saat sonra, Arnabeh alt kat komşusundan yardım isteyerek Emelianova'nın yaralandığını söylemişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emelianova'nın kan kaybından hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olayın ardından gözaltına alınan Mohammad Nizar Arnabeh tutuklanmıştı.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

İSTİNAF KARARI BOZDU SANIK SURİYE'YE KAÇTI

Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını esastan bozarak dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.

Kayseri'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Ancak kararın bozulmasının ardından Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın son üç duruşmasına da sanık Mohammad Nizar Arnabeh katılmadı. Yapılan araştırmalar, sanığın beraat kararının ardından tahliye edildiği gün Antalya Havalimanı üzerinden Suriye'ye kaçtığını ortaya çıkardı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI AMA SANIK GETİRİLEMİYOR

Emelianova'nın ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz'ın başvuruları sonucunda, Suriye'de olduğu bilinen Arnabeh hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri ve İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Ancak sanık henüz Türkiye'ye iade edilemedi.

Avukat Aziz Emre Yılmaz, yargılamanın sanık getirilemediği için durma noktasına geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada ilk derece mahkemesi 3 celse görmüş olmasına rağmen, sanığın ifadesi alınamadığı için maddi gerçek ortaya çıkarılamamakta ve sanık hakkında yeni bir karar tesis edilememektedir... Sanığın Suriye'de olduğu biliniyor, adresi biliniyor, nerede yaşadığı biliniyor. Buna rağmen 3 celsedir sanık Türkiye'ye getirilemiyor ve yargılamaya devam edilemiyor. Ailenin tek bir talebi var. Bu dosyada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, bu ölümün nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması. Eğer bu yargılama bu şekilde devam ederse, maalesef dosya zaman aşımına uğrayarak düşecek. Bunun olmaması için sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılamaya devam edilmesi gerekiyor. Dördüncü celse 2026'nın ortasına ertelendi. Bu tarihe kadar beklentimiz sanığın Türkiye'ye getirilmesidir."