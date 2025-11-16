Kayseri'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez adres Kayseri. Rahman Alaca isimli erkek boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia Alaca'yı öldürdü.

Acı olay, dün akşam 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta gerçekleşti.

Boşanma aşamasında oldukları öne sürülen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca çifti, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

TARTIŞTI EŞİNİ BIÇAKLADI

Çiftin arasında çıkan tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla eşi Rabia Alaca’yı yaraladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia Alaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Rahman Alaca ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Rabia Alaca’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami’ne getirildi.

Rabia Alaca, buradan kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahman Alaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.