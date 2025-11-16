Kayseri'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Kayseri'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Yayınlanma:
Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu Rabia Alaca'yı öldüren Rahman Alaca, tutuklandı.

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez adres Kayseri. Rahman Alaca isimli erkek boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia Alaca'yı öldürdü.

Acı olay, dün akşam 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta gerçekleşti.

Cezaevinden çıktı boşandığı eşinin kardeşini öldürdü!Cezaevinden çıktı boşandığı eşinin kardeşini öldürdü!

4'üncü kez uzaklaştırma kararı alan eski eşini öldürdü: Hastane odasında pusu kurmuş4'üncü kez uzaklaştırma kararı alan eski eşini öldürdü: Hastane odasında pusu kurmuş

Boşanma aşamasında oldukları öne sürülen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca çifti, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayarak-1017438-301843.jpg

TARTIŞTI EŞİNİ BIÇAKLADI

Çiftin arasında çıkan tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla eşi Rabia Alaca’yı yaraladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayarak-1017437-301843.jpg

EŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia Alaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Rahman Alaca ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Rabia Alaca’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami’ne getirildi.

Rabia Alaca, buradan kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayarak-1017435-301843.jpg

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahman Alaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

