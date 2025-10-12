Cezaevinden çıktı boşandığı eşinin kardeşini öldürdü!

Yayınlanma:
Samsun’un Bafra ilçesinde kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Kemal Kılıç (38), boşandığı eşinin kardeşi Mustafa Özocak'ı (32) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bugün Bafra ilçesinin Sarıkaya Mahallesi’nde meydana geldi.

Boşandığı eşinin evine giden Kemal Kılıç, evin yanındaki tütün tarlasında çalışan eski kayınbiraderi Mustafa Özocak ile tartıştı.

ESKİ EŞİNİN KARDEŞİNE 8 EL ATEŞ ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kılıç, yanında bulundurduğu tabanca ile Mustafa Özocak'a 8 el ateş ederek vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Mustafa Özocak, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KISA SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Olaydan sonra kaçan Kemal Kılıç’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kılıç'ın kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

