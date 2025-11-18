Kan donduran cinayet! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde, 16 Kasım günü saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, tedavi gördüğü bildirilen Ufuk D. ile yeğeni Deniz İnan Şimşek arasında iddiaya göre “uyuşturucu” nedeniyle tartışma yaşandı. Deniz İnan Şimşek’in yaşanan tartışma sırasında 'Seni öldürürüm' dediği öne sürülürken Ufuk D.’nin krize girmesi nedeniyle tartışma büyüdü.

YEĞENİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ!

Dayı Ufuk D., yeğeni Şimşek’i boynundan ve göğsünden bıçaklarken Şimşek ağır yaralandı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan dayı Ufuk D.’nin bir evde saklandığını belirledi ve eve düzenlenen operasyonla katil zanlısı Ufuk D. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Batman’da iş cinayeti! 23 yaşındaki işçi akıma kapılarak can verdi

Gözaltına alınan Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ufuk D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ufuk D.'nin 3 suç kaydı olduğu da tespit edildi.