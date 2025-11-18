Kan donduran cinayet! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü

Yayınlanma:
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ufuk D., yeğenini boynundan ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde, 16 Kasım günü saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, tedavi gördüğü bildirilen Ufuk D. ile yeğeni Deniz İnan Şimşek arasında iddiaya göre “uyuşturucu” nedeniyle tartışma yaşandı. Deniz İnan Şimşek’in yaşanan tartışma sırasında 'Seni öldürürüm' dediği öne sürülürken Ufuk D.’nin krize girmesi nedeniyle tartışma büyüdü.

YEĞENİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ!

Dayı Ufuk D., yeğeni Şimşek’i boynundan ve göğsünden bıçaklarken Şimşek ağır yaralandı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

istanbul-sariyerde-yegenini-bicaklaya-1020070-302681.jpg

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan dayı Ufuk D.’nin bir evde saklandığını belirledi ve eve düzenlenen operasyonla katil zanlısı Ufuk D. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Batman’da iş cinayeti! 23 yaşındaki işçi akıma kapılarak can verdiBatman’da iş cinayeti! 23 yaşındaki işçi akıma kapılarak can verdi

Gözaltına alınan Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ufuk D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ufuk D.'nin 3 suç kaydı olduğu da tespit edildi.

Kaynak:DHA

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye
Yasak aşkın kanlı sonu! İç çamaşırıyla öldürüldü
Yasak aşkın kanlı sonu! İç çamaşırıyla öldürüldü
Leman karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliye
Leman karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliye
Eşine ütüyle saldırdı çocuklarını darbetti
Eşine ütüyle saldırdı çocuklarını darbetti