Batman’da iş cinayeti! 23 yaşındaki işçi akıma kapılarak can verdi

Yayınlanma:
Batman'da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Bilal Polat yaşamını yitirdi.

Batman’ın Bayındır Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda 23 yaşındaki Bilal Polat, çalıştığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan Bilal Polat, ağır yaralandı.

is-yerinde-akima-kapilip-oldu-1019642-302531.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 23 yaşındaki işçi, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de iş cinayeti! Yem karma makinesine düşen işçi öldüKırşehir'de iş cinayeti! Yem karma makinesine düşen işçi öldü

OLAY İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bilal Polat’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

