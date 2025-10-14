Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Tokat'ta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığını belirlediği bir gruba yönelik operasyon düzenledi.

tokatta-yasa-disi-bahis-operasyonda-5-k-963509-286110-2.jpg

OPERASYON DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan ekipler Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek 9 Ekim’de operasyon düzenledi.

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeliYasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli

Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltıBatman’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen parayı aynı suç yapılanması içerisindeki başka bir gruba aktardığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

tokatta-yasa-disi-bahis-operasyonda-5-k-963510-286110-1.jpg

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler tarafından kullanılan ofiste arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
Annesi ve kız kardeşine saldırdı! 2 kadın çaresizce yardım istedi
Annesi ve kız kardeşine saldırdı! 2 kadın çaresizce yardım istedi
CHP'den Furkan Karabay tepkisi: Özgür basına yöneltilmiş bir tehdit
"Özgür basına yöneltilmiş bir tehdit"
Çekiçli dehşete ağırlaştırılmış müebbet! 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı
Çekiçli dehşete ağırlaştırılmış müebbet! 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı