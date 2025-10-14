Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığını belirlediği bir gruba yönelik operasyon düzenledi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan ekipler Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek 9 Ekim’de operasyon düzenledi.
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli
Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
Düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen parayı aynı suç yapılanması içerisindeki başka bir gruba aktardığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler tarafından kullanılan ofiste arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)