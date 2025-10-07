Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
Batman’da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Batman’da İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, açık sistem global yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!
Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sırasında F.T., A.K., E.B., Y.Y. ve F.Y. isimli şüpheli kişiler gözaltına alındı.
YASA DIŞI BAHİS PANELİ AÇIK ŞEKİLDE BULUNDU !
Şahısların adreslerinde yapılan aramalar sırasında ise şüphelilerin kullandıkları yasa dışı bahis paneli açık bir şekilde bulundu. Ekipler, 8 cep telefonu, 13 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar ve 1 DSL modemi ise ele geçirdi.
5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
