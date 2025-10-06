209 kişi siber suçtan tutuklandı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde yapılan operasyonlarda 567 şahsın yakalandığını bunlardan 209'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 10 gündür devam eden operasyonlarda 567 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 209'unun tutuklandığını, 112 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ifade etti.

Yakalan şüphelilerin;

  • Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
  • Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,
  • Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri,
  • ”Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

ekran-goruntusu-2025-10-06-083538.png

OPERASYONUN YAPILDIĞI KENTLER

Yerlikaya'ya Binali Aslan sorusu! IŞİD'li teröristler 2,5 sene nasıl dolaştı?Yerlikaya'ya Binali Aslan sorusu! IŞİD'li teröristler 2,5 sene nasıl dolaştı?

Yerlikaya söz konusu operasyonların; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat'ta yapıldığını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim