209 kişi siber suçtan tutuklandı

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 10 gündür devam eden operasyonlarda 567 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 209'unun tutuklandığını, 112 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ifade etti.

Yakalan şüphelilerin;

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri,

”Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

OPERASYONUN YAPILDIĞI KENTLER

Yerlikaya söz konusu operasyonların; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat'ta yapıldığını açıkladı.