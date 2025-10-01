Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli

Kars’ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri sırasında bazı hesapların yasa dışı içerik paylaştığını tespit etti.

30 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Yapılan incelemelerin ardından, söz konusu 30 hesabın yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlendi. Kars Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda bu hesaplara erişim engeli getirildi.

Emniyet yetkilileri, sanal ortamda vatandaşların mağduriyetine yol açabilecek yasa dışı içeriklere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.