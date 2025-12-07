Yasa dışı bahis operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Mersin’de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 13’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yasa dışı bahiste akıl almaz rakam açıklandı! Kripto hesaplar yatlar katlar neler neler...

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen takipli çalışma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen teknik izleme çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerine dahil oldukları tespit edilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kimliği belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Dijital cihazlarda yapılan incelemelerde, şüphelilerin bağlantılı olduğu 826 milyon 758 bin 683 TL tutarında işlem hacmi belirlendi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 16 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.