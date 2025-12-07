Yasa dışı bahis operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Mersin’de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 13’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yasa dışı bahiste akıl almaz rakam açıklandı! Kripto hesaplar yatlar katlar neler neler...Yasa dışı bahiste akıl almaz rakam açıklandı! Kripto hesaplar yatlar katlar neler neler...

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen takipli çalışma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

mersinde-yasa-disi-bahis-operasyonunda-1051468-312016.jpg

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen teknik izleme çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerine dahil oldukları tespit edilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

mersinde-yasa-disi-bahis-operasyonunda-1051469-312016.jpg

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kimliği belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Dijital cihazlarda yapılan incelemelerde, şüphelilerin bağlantılı olduğu 826 milyon 758 bin 683 TL tutarında işlem hacmi belirlendi.

mersinde-yasa-disi-bahis-operasyonunda-1051470-312016.jpg

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 16 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

