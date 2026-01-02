Buzda kayan otomobil aracın üstüne çıktı
Kütahya'nın Gazikemal Mahallesi'nde gece geç saatlerde buzlanma nedeniyle bir trafik kazası meydana geldi. Saat 23.30 sıralarında Ahierbasan Caddesi üzerinde seyir halindeki 06 FEF 185 plakalı otomobil, sürücüsü Erdinç G.'nin buzlu yolda kontrolü kaybetmesi sonucu savruldu.
PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 43 ABR 326 plakalı başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç, park halindeki aracın üzerine çıktı. İki araçta da önemli maddi hasar oluştu.
2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Kaza anında araçlarda bulunan iki kişi, olayda hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürdü.
ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Polis ekiplerinin olay yerinde gerekli incelemeleri yapmasının ardından, hasarlı araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Trafik normale döndü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın oluş şekli ve nedenleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.