Kuğulu Park buz tuttu

Kuğulu Park buz tuttu
Yayınlanma:
Ankara'da Sibirya soğukları: Termometrelerin eksi 11'i göstermesiyle kentin simgesi Kuğulu Park buz kesti

Ankara, yeni yılın ilk günlerinde yoğun kar yağışının ardından Sibirya'yı aratmayan soğuklarla mücadele ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşmesi, kentte hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer don ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulunuyor.

ankaranin-simgelerinden-kugulu-parktak-1093716-324642.jpg

KENTİN SİMGESİ KUĞULU PARK BUZ TUTTU

Şehrin en bilinen noktalarından biri olan Kuğulu Park da dondurucu soğuklardan nasibini aldı. Parkın içindeki süs havuzunun yüzeyi kısmen buzla kaplandı. Kar yağışıyla birlikte beyaz bir örtüyle kaplanan park, kartpostallık manzaralar oluştursa da, park sakinleri için zorlu koşulları da beraberinde getirdi.

ankaranin-simgelerinden-kugulu-parktak-1093715-324642.jpg

KUĞULAR VE ÖRDEKLERİN BUZLA İMTİHANI

Havuzun donmasıyla birlikte kuğuların ve ördeklerin yaşam alanları daraldı. Parktaki hayvanlardan bazıları buz tabakaları üzerinde dolaşırken görüntülendi, bazıları ise soğuktan korunmak için kendilerine ayrılan kulübelere sığındı.

ankaranin-simgelerinden-kugulu-parktak-1093718-324642.jpg

Kaynak:DHA

