Yanmış ceset soruşturmasında 1 kişi gözaltında
Niğde'de iki gündür kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Ali Andaç'ın dün boş arazide yanmış cesedi bulunmuştu. Yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde’de kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Ali Andaç, boş bir arazide yanmış halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı bölgesinde dün yanmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, cesedin iki gündür kayıp olan Ali Andaç’a ait olduğunu tespit etti. Andaç’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. 56 yaşındaki Andaç'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

