Yanmış ceset soruşturmasında 1 kişi gözaltında

Niğde’de kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Ali Andaç, boş bir arazide yanmış halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı bölgesinde dün yanmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İki gündür kayıp olarak aranıyordu: Yanmış cesedi bulundu

İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, cesedin iki gündür kayıp olan Ali Andaç’a ait olduğunu tespit etti. Andaç’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. 56 yaşındaki Andaç'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.