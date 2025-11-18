Yalova'yı bekleyen büyük tehlikeyi vali açıkladı!

Yalova'yı bekleyen büyük tehlikeyi vali açıkladı!
Yayınlanma:
Yalova’nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’a düştü. Yalova Valisi Hülya Kaya, konu ile ilgili yaptığı korkutan açıklamada "Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı." ifadelerini kullandı.

Yalova Valisi Hülya Kaya, şehrin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda su seviyesinin yüzde 10’a düşmesine ilişkin korkutan bir açıklamada bulundu.

Vali Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle yaşanan su rezervindeki azalmanın sadece Yalova'yı değil, dünyayı ilgilendirdiğini kaydederek "Yağış azlığı, su havzamızdaki potansiyeli etkiliyor. Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı. Yakın zamanda çok büyük yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bununla ilgili kurumlar arası koordinasyon için de zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

aa-20251118-39738736-39738731-yalovanin-su-ihtiyacini-karsilayan-gokce-barajinda-su-seviyesi-yuzde-10a-geriledi.jpg

“SUYUN DİKKATLİ KULLANILMASINI İSTİYORUZ”

Kaya, açıklamasının devamında İl Özel İdaresi tarafından özellikle köylerde bu yıl ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini ve bu sebeple su tüketimini yüzde 50 oranında azalttıklarını aktardı.

İstanbul barajları kritik seviyede!İstanbul barajları kritik seviyede!

Barajdaki mevcut su miktarını aralık ayının ortalarına kadar idareli şekilde kullanılmasını istediklerini ifade eden Vali Kaya, "Bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz. Suyun dikkatli kullanılmasını istiyoruz. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an proje ihale aşamasına geldi. O da tamamlandığında Yalova'da artık inşallah su probleminden bahsetmeyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Kaynak:AA

