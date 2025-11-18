İstanbul barajları kritik seviyede!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yayımladığı güncel veriler, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarının hızla düşüş trendini sürdürdüğünü gösteriyor. Yağışların yetersiz kalması, barajlardaki su seviyesini kritik bir noktaya getirdi.

İSKİ'nin 18 Kasım itibarıyla açıkladığı verilere göre, megakentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 20.09 olarak kaydedildi. Bu oran, 30 Haziran tarihinde ölçülen yüzde 66.23'lük doluluk seviyesine kıyasla büyük bir gerileme yaşandığını ortaya koyuyor.

Barajlardaki bireysel seviyelere bakıldığında ise farklılıklar göze çarpıyor. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 51.51 ile Elmalı Barajı'nda bulunurken, en düşük doluluk oranına sahip baraj ise yalnızca yüzde 2.34 ile Kazandere Barajı oldu. Bu durum, su kaynaklarının etkin ve bilinçli kullanımının önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

BARAJLARDA SON DURUM

İSKİ'nin verilerine göre 18 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 12.92

Büyükçekmece Barajı yüzde 22.78

Darlık Barajı yüzde 29.87

Elmalı Barajı yüzde 51.51

Istrancalar Barajı yüzde 18.62

Kazandere Barajı yüzde 2.34

Pabuçdere Barajı yüzde 4.24

Sazlıdere Barajı yüzde 20.31

Terkos Barajı yüzde 23.37

Ömerli Barajı yüzde 18.33