Yalova’da bulunan Tersan Tersanesi, Hollandalı Acta Marine için inşa ettiği açık deniz destek gemilerinden ilki olan Acta Pegasus’un yola çıktığını duyurmuştu.

Acta Marine CEO'su Rob Boer, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Acta Pegasus’un filomuza katılışı, sürdürülebilir Walk-to-Work gemiler için yeni bir standart anlamına geliyor. Çevre dostu teknolojilerle donatılmış yeşil metanol, çift yakıtlı ana makineleri sayesinde CO₂ emisyonlarında önemli ölçüde azalma sağlanacaktır."

Acta Pegasus evine doğru yola çıktı

ACTA PEGASUS’UN ARDINDAN ACTA HERCULES GELİYOR

Haberdenizde'nin haberine göre, Acta Pegasus’un ardından inşa edilmekte olan 2. gemi Acta Hercules’ün ise 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.

3. ve 4. gemiler Acta Gemini ve Acta Aquarius’un ise 2026 yılının ikinci çeyreğinde teslim edileceği öngörülüyor.

Urla’nın en güzel plajında gemiyi söktüler

ACTA PEGASUS'UN ÖZELLİKLERİ

X-STERN gövde tasarımı ile inşa edilen Acta Pegasus'un, gelişmiş saha içi operasyon kabiliyeti ve yüksek DP performansı ile zorlu hava koşullarında optimum operasyon imkanı sunduğu belirtildi.

Dalga hareketlerini dengeleyebilen, 6 ton kaldırma kapasiteli hareketli vinç, 3 metreye kadar dalga yüksekliklerinde bile personel transferi sağlayan, dalga hareketlerini telafi edebilen Walk-to-Work personel geçiş platformu ile donatıldığı aktarıldı.

Gemide, 135 kişiye kadar konaklama imkanı sağlandığı, 88 yüksek konforlu kabin, restoran, çok amaçlı salonlar, sauna, spor salonları ve akıllı Wi-Fi bağlantısı gibi yüksek olanakların yer aldığı belirtildi.