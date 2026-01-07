Yalova'da Acta Herkules heyecanı: Acta Pegasus’un kardeşi gün sayıyor

Yalova'da Acta Herkules heyecanı: Acta Pegasus’un kardeşi gün sayıyor
Yayınlanma:
Tersan Tersanesi’nin Hollandalı Acta Marine için inşa ettiği ilk açık deniz destek gemisi Acta Pegasus denize uğurlanırken, serinin ikinci gemisi Acta Hercules için geri sayım başladı.

Yalova’da bulunan Tersan Tersanesi, Hollandalı Acta Marine için inşa ettiği açık deniz destek gemilerinden ilki olan Acta Pegasus’un yola çıktığını duyurmuştu.

Acta Marine CEO'su Rob Boer, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Acta Pegasus’un filomuza katılışı, sürdürülebilir Walk-to-Work gemiler için yeni bir standart anlamına geliyor. Çevre dostu teknolojilerle donatılmış yeşil metanol, çift yakıtlı ana makineleri sayesinde CO₂ emisyonlarında önemli ölçüde azalma sağlanacaktır."

yalovada-acta-herkules-heyecani-acta-pegasusun-kardesi-gun-sayiyor.jpg

Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktıActa Pegasus evine doğru yola çıktı

ACTA PEGASUS’UN ARDINDAN ACTA HERCULES GELİYOR

Haberdenizde'nin haberine göre, Acta Pegasus’un ardından inşa edilmekte olan 2. gemi Acta Hercules’ün ise 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.

3. ve 4. gemiler Acta Gemini ve Acta Aquarius’un ise 2026 yılının ikinci çeyreğinde teslim edileceği öngörülüyor.

yalovada-acta-herkules-heyecani-acta-pegasusun-kardesi-gun-sayiyor.webp

Urla’nın en güzel plajında gemiyi söktüler: 112 Acil’e yağan ihbar harekete geçirdiUrla’nın en güzel plajında gemiyi söktüler

ACTA PEGASUS'UN ÖZELLİKLERİ

X-STERN gövde tasarımı ile inşa edilen Acta Pegasus'un, gelişmiş saha içi operasyon kabiliyeti ve yüksek DP performansı ile zorlu hava koşullarında optimum operasyon imkanı sunduğu belirtildi.

Dalga hareketlerini dengeleyebilen, 6 ton kaldırma kapasiteli hareketli vinç, 3 metreye kadar dalga yüksekliklerinde bile personel transferi sağlayan, dalga hareketlerini telafi edebilen Walk-to-Work personel geçiş platformu ile donatıldığı aktarıldı.

Gemide, 135 kişiye kadar konaklama imkanı sağlandığı, 88 yüksek konforlu kabin, restoran, çok amaçlı salonlar, sauna, spor salonları ve akıllı Wi-Fi bağlantısı gibi yüksek olanakların yer aldığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

