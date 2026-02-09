X hesabı engellenen Murat Ongun YouTube kanalı açtı

Yayınlanma:
İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve X hesaplarına peş peşe "milli güvenlik" gerekçesiyle erişim engeli getirilen Murat Ongun, iletişim engelini yeni bir mecra ile aştı. Hakkında 1142 yıl hapis cezası istenen Ongun, cezaevinde yaşadıklarını yapay zeka teknolojisi kullanarak YouTube üzerinden anlatmaya başladı.

İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya üzerindeki kısıtlamaların ardından YouTube kanalı açtı.

X HESAPLARINA PEŞ PEŞE ERİŞİM ENGELİ

Murat Ongun'un X (Twitter) hesabı, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle 2 Ocak 2026 tarihinde erişime engellendi. Alınan karar doğrultusunda hesap, 8 Ocak'ta Türkiye'den tamamen görünmez kılındı. Ongun'un bu kararın ardından açtığı ikinci X hesabına da kısa süre içinde erişim engeli getirildi.

YENİ ADRES YOUTUBE

Sosyal medya platformu X üzerindeki engellemelerin ardından Ongun, iletişim kanalı olarak YouTube'u seçti. Aktif hale getirilen kanalda şu an itibarıyla iki video yer alıyor.

CEZAEVİNİ YAPAY ZEKA İLE ANLATTI

Kanalda dün akşam yayınlanan video ise "1142 yılla yargılanıyorum" başlığını taşıyor. Söz konusu videoda yapay zeka teknolojisinden faydalanıldı. Ongun'un cezaevinde yaşadığı süreç ve maruz kaldığı durumlar, yapay zeka aracılığıyla kendi ağzından aktarıldı.

