Murat Ongun yeni hesabını duyurdu: Bu defa bambaşka bir isimle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yargılanan süreçte, İmamoğlu 19 Mart 2025 sabahı gözaltına alınırken, Murat Ongun 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Ongun, dış dünya ile iletişim kurmaya çalıştığı sosyal medya mecralarında sürekli engellemelerle karşılaşıyor.

Ongun'un geçtiğimiz günlerde yaptığı dikkat çekici açıklamaların ardından, kullandığı X hesabı Türkiye’den görünmez kılınarak erişime kapatılmıştı. Bu gelişme üzerine "MrtOngun_resmi" kullanıcı adıyla yeni bir hesap açan Ongun, 13 Ocak 2026 tarihinde bu hesabının da kapatıldığını duyurmuştu.

GEREKÇE: MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ

Murat Ongun, kapatılan ikinci hesabı üzerinden kendisine uygulanan sansürün yasal dayanağını şu ifadelerle açıklamıştı:

"İBB davası kapsamında Mart 2025'ten bu yana tutuklu olan Murat Ongun'un X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi."

Murat Ongun'un ikinci hesabı da kapatıldı!

ONGUN'DAN 'KARANLIK HİKAYE' VURGUSUYLA ÜÇÜNCÜ HESAP

13 Ocak'taki erişim engelinin ardından pes etmeyen Murat Ongun, bugün itibarıyla yeni bir hesap daha açtı. İsminin kullanılması durumunda engellendiğini belirten Ongun, yeni hesabından yaptığı ilk paylaşımda yaşadıkları süreci "karanlık bir hikaye" olarak nitelendirdi.

Ongun, yeni paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Murat Ongun. İsmim yazılınca hesabım engellendiği için bu ismi seçtim. Zaten bize yaşatılanlar karanlık bir hikâye değil mi? Kaba güce karşı bir kez daha kolektif desteğinizi bekliyorum. Lütfen takip ediniz."

AVUKATTAN DOĞRULAMA GELDİ

Murat Ongun'un açtığı üçüncü hesabın gerçek olup olmadığına dair tartışmalara ise avukatı son noktayı koydu. Avukat Şöhret Can Kolsuz, Ongun'un yeni paylaşımını alıntılayarak, "Murat abimizin resmi hesabıdır" notunu düştü ve hesabın doğruluğunu teyit etti.