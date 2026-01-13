Murat Ongun'un ikinci hesabı da kapatıldı!

İBB davası kapsamında 23 Mart 2025'ten bu yana tutuklu olan Murat Ongun'un X hesabı kapatıldı.

Ongun daha önce kapatılan hesabının yerine açtığı hesabının kapatıldığını yeni X hesabı üzerinden duyurdu.

MrtOngun_resmi kullanıcı adına sahip yeni X hesabından yaptığı ilk paylaşımda Murat Ongun, şunlara yer verdi:

"İBB davası kapasımda Mart 2025'ten bu yana tutuklu olan Murat Ongun'un X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi."

Murat Ongun'un X paylaşımı (13 Ocak 2026)

Son Dakika | Murat Ongun'un sosyal medya hesabına kapatma kararı

MURAT ONGUN'A UYGULANAN 'MEDYA SANSÜRÜ'

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart sabahı gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan eski İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Ongun'un söz konusu paylaşımı yapmasından sonra X hesabı Türkiye tarafından görünmez kılınmıştı.

İBB tutuklusu Murat Ongun, ardından yeni bir hesap açmıştı. Ongun'un yeni açtığı hesap da kapatıldı.