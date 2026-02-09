Çalıntı forkliftle kuyumcuya daldı: Soygun yapıp kayıplara karıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay, kentin güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına giren kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, çalıntı bir forklift kullanarak kepenkleri kırdı ve içeriye girdi. Olay sırasında yaklaşık 150 gram değerinde ziynet eşyasının çalındığı öğrenildi.

Kuyumcu soyguncusu polis çıktı! Çalışanı bağladığı banttaki parmak izi ele verdi

FORKLİFTLE KEPENKLERİ KIRDI

Olay, saat 04.00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şüpheli kişi çalıntı forkliftle kuyumcunun önüne geldi. Daha sonra forklift kullanarak işyerinin kepenklerini zorla açan şahıs, içeri girerek kasada bulunan zinyet eşyalarını kayıplara karıştı. Olay sırasında işyerinde herhangi bir çalışan bulunmadığı bildirildi.

Kuyumcunun alarm sistemi devreye girdi. Alarmın çalmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yetkililer, çalıntı forkliftin ve şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. (DHA)