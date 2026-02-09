Çalıntı forkliftle kuyumcuya daldı: Soygun yapıp kayıplara karıştı

Yayınlanma:
Kayseri'de çalıntı forkliftle bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kırıp, içeri giren şüpheli, yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay, kentin güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına giren kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, çalıntı bir forklift kullanarak kepenkleri kırdı ve içeriye girdi. Olay sırasında yaklaşık 150 gram değerinde ziynet eşyasının çalındığı öğrenildi.

forkliftle-girdigi-kuyumcu-dukkanindan-z-1158248-343916.jpg

Kuyumcu soyguncusu polis çıktı! Çalışanı bağladığı banttaki parmak izi ele verdiKuyumcu soyguncusu polis çıktı! Çalışanı bağladığı banttaki parmak izi ele verdi

FORKLİFTLE KEPENKLERİ KIRDI

Olay, saat 04.00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şüpheli kişi çalıntı forkliftle kuyumcunun önüne geldi. Daha sonra forklift kullanarak işyerinin kepenklerini zorla açan şahıs, içeri girerek kasada bulunan zinyet eşyalarını kayıplara karıştı. Olay sırasında işyerinde herhangi bir çalışan bulunmadığı bildirildi.

Kuyumcunun alarm sistemi devreye girdi. Alarmın çalmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yetkililer, çalıntı forkliftin ve şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor