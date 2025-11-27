Kuyumcu soyguncusu polis çıktı! Çalışanı bağladığı banttaki parmak izi ele verdi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ordu’nun Fatsa ilçesinde başında kask ile bir kuyumcuya girerek tabanca doğrulttuğu çalışanın el ve ayaklarını bantla bağladıktan sonra 170 altın bilezik alarak kaçan ve Diyarbakır’da yakalanan polis memuru Cumhur Yılmaz (28), tutuklandı. Cumhur Yılmaz’ın soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Olay, 25 Kasım’da Reşadiye Caddesi’ndeki Yılmaz Şerbetçi’ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kask bulunan ve polis memuru olduğu sonradan öğrenilen Cumhur Yılmaz, tabancayla kuyumcu dükkanına girdi.

Mersin'de film gibi kuyumcu soygunuMersin'de film gibi kuyumcu soygunu

Yanında getirdiği çantayı, iş yeri çalışanına uzatan Yılmaz, altınları çantaya doldurmasını istedi. Tabanca doğrulttuğu çalışanı yere yatırdıktan sonra el ve ayağını bantla bağlayan Yılmaz, içerisinde 170 altın bilezik olan çantayı alarak, kaçtı.

DİYARBAKIR’DA YAKALANDI

Polis ekipleri, Yılmaz’ın polis memuru olarak görev yaptığı Diyarbakır’a kaçtığını tespit etti. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda dün Diyarbakır’da yakalanan Yılmaz, gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz, Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi.

KUYUMCU ÇALIŞANINI BAĞLADIĞI BANT ÜZERİNDEKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ

Öte yandan, Cumhur Yılmaz’ın soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Yılmaz’ın altın bilezikleri, olaydan 2 gün önce kiraladığı evde sakladığı belirlendi

TUTUKLANDI

Polis memuru Cumhur Yılmaz (28), bugün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Bu kez valiliği taklit etti: Valilik yurttaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
Bu kez valiliği taklit etti: Valilik yurttaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
3 kardeş tavuk yedi biri hayatını kaybetti: Neslinur'un ölümünde 'fare zehri' şüphesi
3 kardeş tavuk yedi biri hayatını kaybetti: Neslinur'un ölümünde 'fare zehri' şüphesi
Evde uyuşturucu partisine operasyon: 1 tutuklama
Evde uyuşturucu partisine operasyon: 1 tutuklama