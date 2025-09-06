Mersin'de film gibi kuyumcu soygunu

Mersin'de film gibi kuyumcu soygunu
Yayınlanma:
Mersin'de maskeli 4 kişi, kuyumcu dükkanını soydu.

Mersin’de maskeli 4 şüpheli sabaha karşı girdikleri kuyumcu dükkanından bir miktar altın çaldı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Maskeli 4 şüpheli sabaha karşı kuyumcunun kepengini açarak içeri girdi.

Buradan bir miktar altın alan şüpheliler, kepengi kapatarak kaçtı.

Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi, hırsızlığı fark ederek polise bildirdi.

Adrese gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

