Gözaltına alınan MOSSAD ajanları adliyeye sevk edildi!

Gözaltına alınan MOSSAD ajanları adliyeye sevk edildi!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... MİT tarafından MOSSAD'a bilgi aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü takip sonucunda, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD adına casusluk faaliyetlerinde bulundukları ve bilgi aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu hakkında yürütülen emniyet süreci tamamlandı.

EMNİYET İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Maden mühendisi olduğu belirtilen Mehmet Budak Derya ve diğer şüpheli Veysel Kerimoğlu'nun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgu ve yasal işlemleri sona erdi. Şüphelilerin, MOSSAD adına saha çalışması yaptıkları, hedefteki kişileri takip ettikleri ve elde ettikleri bilgileri dijital kanallar üzerinden yabancı istihbarat görevlilerine ilettikleri öne sürülüyor.

Son Dakika | Kayıp denilen iş insanları MOSSAD ajanı çıktı! MİT'ten İsrail istihbaratına operasyonSon Dakika | Kayıp denilen iş insanları MOSSAD ajanı çıktı! MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor