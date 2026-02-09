Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü takip sonucunda, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD adına casusluk faaliyetlerinde bulundukları ve bilgi aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu hakkında yürütülen emniyet süreci tamamlandı.

EMNİYET İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Maden mühendisi olduğu belirtilen Mehmet Budak Derya ve diğer şüpheli Veysel Kerimoğlu'nun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgu ve yasal işlemleri sona erdi. Şüphelilerin, MOSSAD adına saha çalışması yaptıkları, hedefteki kişileri takip ettikleri ve elde ettikleri bilgileri dijital kanallar üzerinden yabancı istihbarat görevlilerine ilettikleri öne sürülüyor.

Son Dakika | Kayıp denilen iş insanları MOSSAD ajanı çıktı! MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.