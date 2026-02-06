Son Dakika | Kayıp denilen iş insanları MOSSAD ajanı çıktı! MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon

Son Dakika | Kayıp denilen iş insanları MOSSAD ajanı çıktı! MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon
Yayınlanma:
Son Dakika... Günlerden beri kayıp olduğu yönünde haberler olan iki iş insanı Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu MİT'in MOSSAD'a yönelik operasyonu kapsamında gözaltında alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yürüttüğü “MONİTUM faaliyeti" kapsamında İsrail İstihbarat Servisi’ne (MOSSAD) bilgi aktardığı tespit edilen Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu’nu gözaltına aldı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesiyle eşgüdüm içinde yürütüldü.

Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun üç haftadır kayıp olduğu iddia ediliyordu. İktidar medyası dahil birçok haber sitesinde iş insanlarının haftalardır kayıp olduğuna yönelik haberler çıkmıştı.

TİCARET BAHANESİ İLE BAŞLADI

Maden mühendisi Mehmet Budak Derya, 2005’te kurduğu şirketle mermer ticaretine başladı. 2012’de kendisiyle temas kuran “Ali Ahmed Yassın” kod adlı ajan aracılığıyla İsrail istihbaratının radarına girdi. 2013’te Avrupa’da istihbarat mensuplarıyla yüz yüze görüştü ve temaslarını düzenli hâle getirdi.

3859599-bb645af16dd5f7433c76ab5c11f2e78f.jpg

FİLİSTİNLİ MUHALİFLER HAKKINDA BİLGİ TOPLANDI

İsrail ajanları, Mehmet Budak Derya’dan, Filistin kökenli Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu’nu işe almasını istedi. Derya, Kerimoğlu’na maaş dâhil her türlü desteği İsrail istihbaratından alarak iş imkânı sundu. Bu süreçte Filistinli muhalifler hakkında bilgi toplandı ve elde edilen veriler servisle paylaşıldı.

DRON TİCARETİNE GİRDİLER

2016’da ikili, dron parçaları ticaretine başlama kararı aldı. İsrail istihbaratı bu öneriyi destekledi ve ilk numuneleri sağladı. Bu sırada görüşme yapılan kişilerden biri olan Mohamed Zouari, Aralık 2016’da Tunus’ta öldürüldü.

PARAVAN ŞİRKET

2026 yılı başında İsrail ajanlarıyla yurt dışında kritik bir görüşme yapan Derya, uluslararası ticaret maskesi altında faaliyet gösterecek bir paravan firma kurmaya hazırlandı. Amaç, belirlenen ürünlerin tedarik ve sevkiyat süreçlerini istihbarat adına yönetmekti. Bu kapsamda banka hesabı açılması, web sitesi kurulması ve sosyal medya hesaplarının hazırlanması kararlaştırıldı.

Son dakika | MİT İsrail casusunu yakaladıSon dakika | MİT İsrail casusunu yakaladı

YALAN MAKİNESİNE SOKMUŞLAR

İsrail servisi, gizliliği korumak için Derya’yı 2016’da Asya’da, 2024’te ise Avrupa’da yalan makinesine soktu. Her iki testi de geçti. Kriptolu iletişim sistemiyle talimatlar verildi. Derya, servis için Türkiye’den SIM kart, modem ve router gibi teknolojik ürünler satın aldı, etiket ve seri numaralarını iletti.

MİT BAŞLATTI EMNİYET GÖZALTINA ALDI

Yıllarca süren izleme çalışmalarının ardından Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu’nun İsrail İstihbarat Servisi ile olan faaliyetleri deşifre edildi. Gözaltı kararı, MİT’in koordinasyonunda İstanbul Emniyeti ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

