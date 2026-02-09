Dalaman sahilinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, kıyıya vurmuş halde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.

DALGAKIRAN MEVKİSİNDE FARK EDİLDİ

Olay, Dalaman ilçesi Dalgakıran mevkisinde meydana geldi. Sahil şeridinde dolaşan bir vatandaş, kıyıda hareketsiz yatan birini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CESET PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Dalaman'da vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden emniyet ve sağlık ekipleri, Dalgakıran mevkisinde sahil şeridinde bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk kontrollerde, kıyıya vuran kişinin yaşamını yitirdiği ve vücut bütünlüğünün ciddi şekilde bozulmuş, parçalanmış halde olduğu saptandı. Ayrıca, hayatını kaybeden şahsın üzerinden herhangi bir kimlik kartı veya aidiyet belirtecek belge çıkmadığı tespit edildi. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Kimliği belirsiz erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin saptanması ve kimlik teşhisi yapılabilmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleri, şahsın bir tekne kazası kurbanı mı yoksa bir cinayet mağduru mu olduğunu belirlemek için çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

