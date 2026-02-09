Mesut Özarslan'ın istifasında onun etkisi var iddiasına Akşener'den yanıt

Ankara'da CHP'nin 35 sene sonra kazandığı Keçiören'in Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Özarslan yaptığı açıklamada istifasına gerekçe olarak Genel Başkan Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL YALANLAMIŞTI

Özarslan'ın sosyal medya hesabından savunduğu iddiaların ardından İsmail Saymaz'a konuşan Özel, Özarslan'ın iddialarını yalanlayarak aralarındaki diyaloğu anlattı. Sonraki saatlerde de Özel'in Özarslan'a ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Özel: İstifa iddialarını sordum, ‘Başkanım ben nokta nokta adam mıyım’ dedi

TRANSFERİNDE MERAL AKŞENER İDDİASI

Gündemin en sıcak konusu Özarslan olunca iddialar da peş peşe geldi. Gazeteci Deniz Zeyrek, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ı AKP'ye geçmeye ikna edenlerden birisinin de Meral Akşener olduğu bilgisinin kendisine iletildiğini aktardı.

AKŞENER'DEN O İDDİALARA YANIT GELDİ

Bir süredir sessizliğini koruyan Akşener, Özarslan iddialarının kendisine sorulmasının ardından sessizliğini bozdu. Gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan'ın istifa etmesinde Akşener'in önayak olduğu iddialarını yakın Akşener'in çevresine sordu. Akşener cephesinden Özarslan ile uzun zamandır görüşmedikleri açıklaması geldi.