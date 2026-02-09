Mesut Özarslan'ın istifasında onun etkisi var iddiasına Akşener'den yanıt

Mesut Özarslan'ın istifasında onun etkisi var iddiasına Akşener'den yanıt
Yayınlanma:
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesinde İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in etkisi olduğu iddialarına Akşener'den yanıt geldi. Yakın çevresi aracılığı ile iddialara yanıt veren Akşener, Özarslan ile hiç görüşmediğini ve bağının olmadığını ifade etti.

Ankara'da CHP'nin 35 sene sonra kazandığı Keçiören'in Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Özarslan yaptığı açıklamada istifasına gerekçe olarak Genel Başkan Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları gösterdi.

Mesut Özarslan'a kötü haber! Bakanlık müfettiş görevlendirdiMesut Özarslan'a kötü haber! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

ÖZGÜR ÖZEL YALANLAMIŞTI

Özarslan'ın sosyal medya hesabından savunduğu iddiaların ardından İsmail Saymaz'a konuşan Özel, Özarslan'ın iddialarını yalanlayarak aralarındaki diyaloğu anlattı. Sonraki saatlerde de Özel'in Özarslan'a ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Özel: İstifa iddialarını sordum, ‘Başkanım ben nokta nokta adam mıyım’ dediÖzel: İstifa iddialarını sordum, ‘Başkanım ben nokta nokta adam mıyım’ dedi

TRANSFERİNDE MERAL AKŞENER İDDİASI

Gündemin en sıcak konusu Özarslan olunca iddialar da peş peşe geldi. Gazeteci Deniz Zeyrek, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ı AKP'ye geçmeye ikna edenlerden birisinin de Meral Akşener olduğu bilgisinin kendisine iletildiğini aktardı.

AKŞENER'DEN O İDDİALARA YANIT GELDİ

Bir süredir sessizliğini koruyan Akşener, Özarslan iddialarının kendisine sorulmasının ardından sessizliğini bozdu. Gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan'ın istifa etmesinde Akşener'in önayak olduğu iddialarını yakın Akşener'in çevresine sordu. Akşener cephesinden Özarslan ile uzun zamandır görüşmedikleri açıklaması geldi.

ekran-goruntusu-2026-02-09-121840.png

  • Mesut Özarslan’ın istifa etmesine Meral Akşener’in önayak olduğu iddiasını Akşener’in çevresine sordum. Şöyle dediler: “Mesut Bey bizi bırakıp İyi Parti’den CHP’ye gitmişti. Niye kendisine önayak olalım? Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok. Mesut Beyle uzun bir zamandır görüşmüyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

