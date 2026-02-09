Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede; Hıdırlıktepe’de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” iddiaları yer aldı.



Şikâyet dilekçesinde, söz konusu projelerin yapım sürecinin, Mesut Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığına dikkat çekildi. İhale süreçleri, sözleşmeler ve uygulamaların önemli bir bölümünün bu dönemde yürütüldüğü ifade edildi.

Mesut Özarslan ihraç edileceğini öğrenince istifa etti

Başvuruda ayrıca; proje kapsamında gerçekleştirilen bazı alım ve hizmet ihalelerinde rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla işlem yapıldığı, bu durumun kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

Şikâyet üzerine görevlendirilen Mülkiye Müfettişi tarafından başlatılan incelemede;

​•​ihale süreçleri,

​•​protokoller,

​•​sözleşmeler

​•​ve uygulama aşamalarının



mevzuata uygunluğu yönünden detaylı değerlendirme yapılacağı öğrenildi.



İnceleme sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda, soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

ÖZARSLAN'IN HALEFİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Mesut Özarslan'ın AKP'ye katılacağının konuşulduğu günlerde, Keçiören'in bir önceki belediye başkanı Turgut Altınok, dikkat çekici bir paylaşım yapmış ve Özarslan'a sert suçlamalar yöneltmişti.

5 Şubat tarihli paylaşımında Altınok şunları yazmıştı: