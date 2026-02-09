Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede; Hıdırlıktepe’de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” iddiaları yer aldı.
Şikâyet dilekçesinde, söz konusu projelerin yapım sürecinin, Mesut Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığına dikkat çekildi. İhale süreçleri, sözleşmeler ve uygulamaların önemli bir bölümünün bu dönemde yürütüldüğü ifade edildi.
Mesut Özarslan ihraç edileceğini öğrenince istifa etti
Başvuruda ayrıca; proje kapsamında gerçekleştirilen bazı alım ve hizmet ihalelerinde rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla işlem yapıldığı, bu durumun kamu zararına yol açtığı iddia edildi.
Şikâyet üzerine görevlendirilen Mülkiye Müfettişi tarafından başlatılan incelemede;
•ihale süreçleri,
•protokoller,
•sözleşmeler
•ve uygulama aşamalarının
mevzuata uygunluğu yönünden detaylı değerlendirme yapılacağı öğrenildi.
İnceleme sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda, soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek.
ÖZARSLAN'IN HALEFİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Mesut Özarslan'ın AKP'ye katılacağının konuşulduğu günlerde, Keçiören'in bir önceki belediye başkanı Turgut Altınok, dikkat çekici bir paylaşım yapmış ve Özarslan'a sert suçlamalar yöneltmişti.
AKP'ye geçen Özarslan'a selefi Altınok'tan ağır itham! "Parti değiştirme uğruna peşkeş çekti"
5 Şubat tarihli paylaşımında Altınok şunları yazmıştı:
Parti değiştirmek için kapı kapı gezen Keçiören Belediye Başkanı'nın bu çabasından abisi, hamisi Mansur Yavaş'ın haberi ve bilgisi var mı? Yoksa PORTAŞ'taki yolsuzlukları örtbas etmek için Mesut Özarslan'ın parti değiştirmesinin Mansur Yavaş'ı da mı rahatlatacağı düşünülüyor?
Yapılan gerçek anketlerde Keçiören Belediye Başkanından memnuniyet oranı yerlerde. Oy verenler pişman, bir daha seçilmesi mümkün görünmüyor, Keçiören'deki güzellikler bir bir yok ediliyor. CHP Genel Merkezi ve teşkilatları bunları görmüyor mu?
Mesela parti değiştirme uğruna birilerine yaranmak için peşkeş çekilen otoparkın üstündeki ışık ve ses gösterili su meydanının ihalesine nasıl oluyor da yalnızca bir firma giriyor? Bu peşkeş size parti değiştirmek için kolaylık mı sağlayacak?
Kafe yapacak başka yer mi bulamadınız? Altınok tarafından yapıldı diye şehrimizin, ülkemizin güzelliklerini yok ediyorsunuz. Bu muhteşem eseri her yaştan vatandaşımız ziyaret ediyordu. Burada kamu zararı vardır, buraya ruhsat ve iskan vermeyi düşünenler bunları göze alsın.
Belediye Başkanlığı siyasi menfaat elde etme yeri değil hizmet etme yeridir. Vatandaşın size oy ve yetki verme sebebi budur. Bizim anlayışımız budur. Takipçilerimize tekrar sesleniyorum, herkese duyurun ve bu talana dur deyin. Keçiören'imizin, Ankara'mızın, Türkiye'mizin güzelliklerine sahip çıkalım. Siyasi menfaat uğruna şehrimizin talan edilmesine izin vermeyelim.