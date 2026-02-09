Mesut Özarslan ihraç edileceğini öğrenince istifa etti

Mesut Özarslan ihraç edileceğini öğrenince istifa etti
Yayınlanma:
Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Özarslan kamuoyuna yaptığı açıklamada gerekçe olarak Genel Başkan Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları gösterse de, istifanın arka planında "kesin ihraç" sürecinin yattığı ortaya çıktı.

Haftalardır AKP ile temas halinde olduğu, görüşmeler yaptığı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın partiden ihracı geçtiğimiz hafta sonu CHP Genel Merkezi'nin gündemine geldi. Edinilen bilgiye göre parti yönetimi, Özarslan’ın partiden ihraç edilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK üyelerinin 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle deprem bölgesinde bulunması, ardından Niğde ve Adana mitinglerine katılması nedeniyle süreç fiziken işletilemedi.

Son Dakika | AKP'ye geçen Özarslan'ın ailesine hakaret etti mi? Özgür Özel İsmail Saymaz'a anlattıSon Dakika | AKP'ye geçen Özarslan'ın ailesine hakaret etti mi? Özgür Özel İsmail Saymaz'a anlattı

ÖZARSLAN BU SABAH DİSİPLİNE SEVK EDİLECEKTİ

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin de Genel Başkan ile birlikte bölgelerde olması, ihraç istemi için gerekli imzaların toplanmasını imkansız kıldı. Bu nedenle parti yönetimi, resmi süreci başlatmak için pazartesi gününü bekledi. Planlamaya göre, bugün sabah saatlerinde imzalar tamamlanacak ve Özarslan "kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak" disipline sevk edilecekti.

Özarslan’ın disipline sevk edilmesinin gerekçesi ise "parti disiplinine aykırı hareket etmek" olarak belirlendi. Özarslan’ın CHP üyesi ve belediye başkanı sıfatını taşımasına rağmen, partisinden gizli bir diplomasi yürüttüğü öğrenilince bu karar alındı.

AKP'ye geçen Özarslan'a selefi Altınok'tan ağır itham! "Parti değiştirme uğruna peşkeş çekti"AKP'ye geçen Özarslan'a selefi Altınok'tan ağır itham! "Parti değiştirme uğruna peşkeş çekti"

Özarslan’ın, TBMM’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşme öncesinde veya sonrasında CHP Genel Merkezi’ne hiçbir bilgi vermediği belirtildi. Bu "gizli ziyaret" ve yürütülen temaslar, CHP yönetiminde bardağı taşıran son damla oldu.

Pazartesi günü hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sürecinin başlatılacağını ve imzaların toplanacağını öğrenen Mesut Özarslan, dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurarak, disiplin sürecinin önüne geçmek istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor