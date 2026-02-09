Mesut Özarslan ihraç edileceğini öğrenince istifa etti

Haftalardır AKP ile temas halinde olduğu, görüşmeler yaptığı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın partiden ihracı geçtiğimiz hafta sonu CHP Genel Merkezi'nin gündemine geldi. Edinilen bilgiye göre parti yönetimi, Özarslan’ın partiden ihraç edilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK üyelerinin 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle deprem bölgesinde bulunması, ardından Niğde ve Adana mitinglerine katılması nedeniyle süreç fiziken işletilemedi.

Son Dakika | AKP'ye geçen Özarslan'ın ailesine hakaret etti mi? Özgür Özel İsmail Saymaz'a anlattı

ÖZARSLAN BU SABAH DİSİPLİNE SEVK EDİLECEKTİ

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin de Genel Başkan ile birlikte bölgelerde olması, ihraç istemi için gerekli imzaların toplanmasını imkansız kıldı. Bu nedenle parti yönetimi, resmi süreci başlatmak için pazartesi gününü bekledi. Planlamaya göre, bugün sabah saatlerinde imzalar tamamlanacak ve Özarslan "kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak" disipline sevk edilecekti.

Özarslan’ın disipline sevk edilmesinin gerekçesi ise "parti disiplinine aykırı hareket etmek" olarak belirlendi. Özarslan’ın CHP üyesi ve belediye başkanı sıfatını taşımasına rağmen, partisinden gizli bir diplomasi yürüttüğü öğrenilince bu karar alındı.

AKP'ye geçen Özarslan'a selefi Altınok'tan ağır itham! "Parti değiştirme uğruna peşkeş çekti"

Özarslan’ın, TBMM’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşme öncesinde veya sonrasında CHP Genel Merkezi’ne hiçbir bilgi vermediği belirtildi. Bu "gizli ziyaret" ve yürütülen temaslar, CHP yönetiminde bardağı taşıran son damla oldu.

Pazartesi günü hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sürecinin başlatılacağını ve imzaların toplanacağını öğrenen Mesut Özarslan, dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurarak, disiplin sürecinin önüne geçmek istedi.