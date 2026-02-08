Son Dakika | AKP'ye geçen Özarslan'ın ailesine hakaret etti mi? Özgür Özel İsmail Saymaz'a anlattı

CHP'ye oy veren yurttaşların oylarıyla Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP'ye geçmesi beklenen Özarslan, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ve ailesine hakaret ettiğini öne sürmüştü.

Söz konusu iddiaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel; halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÖZARSLAN'IN HAKARET İDDİALARINA NET YANIT

Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu 'Sansürsüz'e bağlanan Saymaz'ın aktardığına göre CHP Lideri Özel, şunları söyledi:

"Yalan atıyor, yani diyor ki "Aileme, anneme, babama küfretti" falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu; bak benim ona söylediğim söz şu: "Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun.' dedim"

"Aileye hiçbir şey yok asla. "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak" dedim. Ondan sonra "Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim" dedim"

"AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ BİLİNİYORDU"

Özarslan'ın CNN Türk yayınında kendisine edilen küfürler sebebiyle istifa ettiğini öne sürmesine ilişkin ise CHP Lideri Özgür Özel; Keçiören Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçeceğinin daha önceden ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Zaten Çarşamba gününe rozet takılacağını Adnan Beker dün bana kesin bir dille söyledi. Yakınlarından çok yakın olduğu için Adnan Bey, bana dedi ki; "Genel Başkanım şu ana kadar yüzde doksan dokuz diyordum, yüzde yüz oldu dedi, gitti bu" dedi."

HAKKINDAKİ İDDİALARA İLİŞKİN "BENİM ALNIM AÇIK" DEMİŞ

Saymaz; Özgür Özel'in, Özarslan hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin de konuştuğunu ifade etti. Saymaz'ın aktardığına göre CHP Lideri Özel, Özarslan'ın kendisine "Benim alnım açık" dediğini belirtti.