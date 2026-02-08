Son Dakika | Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa eden Özarslan'a tepki

Son Dakika | Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa eden Özarslan'a tepki
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a tepki gösterdi.

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın partisinden istifa etmesi siyasette bomba etkisi yarattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özarslan'ın Keçiören halkının iradesine gölge düşürdüğünü belirterek sert tepki gösterdi.

Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!

"EĞER HALK AK PARTİ'Yİ İSTESEYDİ AÇIKÇA İFADE EDERDİ"

"Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir" diyen Yavaş, Özarslan'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz."

Özarslan'ın AKP'ye geçeceği söylentilerini daha önce kesin bir dille yalanladığını hatırlatan Yavaş, "Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan 'AK Parti’ye geçeceği' yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır. Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir" dedi.

mesut-ozarslan.webp
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

"AÇIK BİR SAYGISIZLIKTIR"

"Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır" ifadesini kullanan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar."

"KAPI KAPI DOLAŞTIĞINI DUYMUŞTUK"

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise Özarslan'ın diğer partilerle bir süredir temas halinde olduğunu bildiklerini ifade etti.

"Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının kendi kişisel ikbali için istifa etmesi siyasi ahlakla bağdaşmaz. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası açık bir siyasi ilkesizlik örneğidir. Kendisinin uzun süreden beri kapı kapı dolaştığına dair bilgiler bize de geliyordu ancak yakıştırmamış ve iyi niyetimizi korumuştuk" diyen Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Kendisi uzun süreden beri aradığı bahaneyi bulamamış olacak ki kapılanmaya çalıştığı yerlere yaranmak için Sayın Genel Başkanımıza da iftira atmaktan çekinmemiştir. Unutmasınlar ki Genel Başkanımız bu kirli odakların korkulu rüyası olmaya devam edecektir. CHP’de kişisel ikbali için siyaset yapılmaz, yapanlar da er ya da geç ayıklanır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ali Koç ile Murat Ülker anlaştı: Efsane geri dönüyor
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti
Antalya'dan geçtiler
50 bin kişilik ilçeye 4.5 milyon turist geldi
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Siyaset
Son Dakika | AKP'ye geçen Özarslan'ın ailesine hakaret etti mi? Özgür Özel İsmail Saymaz'a anlattı
Son Dakika | AKP'ye geçen Özarslan'ın ailesine hakaret etti mi? Özgür Özel İsmail Saymaz'a anlattı
Mamak Belediye Başkanı'ndan CHP'den istifa eden Özarslan'a tepki Özel'e destek
Mamak Belediye Başkanı'ndan CHP'den istifa eden Özarslan'a tepki Özel'e destek
Gökan Zeybek'ten AKP'ye transferlere tepki: Biz gidene değil kalıp mücadele edene bakarız
Gökan Zeybek'ten AKP'ye transferlere tepki: Biz gidene değil kalıp mücadele edene bakarız