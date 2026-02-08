Son Dakika | Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa eden Özarslan'a tepki

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın partisinden istifa etmesi siyasette bomba etkisi yarattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özarslan'ın Keçiören halkının iradesine gölge düşürdüğünü belirterek sert tepki gösterdi.

Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!

"EĞER HALK AK PARTİ'Yİ İSTESEYDİ AÇIKÇA İFADE EDERDİ"

"Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir" diyen Yavaş, Özarslan'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz."

Özarslan'ın AKP'ye geçeceği söylentilerini daha önce kesin bir dille yalanladığını hatırlatan Yavaş, "Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan 'AK Parti’ye geçeceği' yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır. Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

"AÇIK BİR SAYGISIZLIKTIR"

"Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır" ifadesini kullanan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar."

Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir.



Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir.



Eğer Keçiören halkı… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 8, 2026

"KAPI KAPI DOLAŞTIĞINI DUYMUŞTUK"

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise Özarslan'ın diğer partilerle bir süredir temas halinde olduğunu bildiklerini ifade etti.

"Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının kendi kişisel ikbali için istifa etmesi siyasi ahlakla bağdaşmaz. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası açık bir siyasi ilkesizlik örneğidir. Kendisinin uzun süreden beri kapı kapı dolaştığına dair bilgiler bize de geliyordu ancak yakıştırmamış ve iyi niyetimizi korumuştuk" diyen Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Kendisi uzun süreden beri aradığı bahaneyi bulamamış olacak ki kapılanmaya çalıştığı yerlere yaranmak için Sayın Genel Başkanımıza da iftira atmaktan çekinmemiştir. Unutmasınlar ki Genel Başkanımız bu kirli odakların korkulu rüyası olmaya devam edecektir. CHP’de kişisel ikbali için siyaset yapılmaz, yapanlar da er ya da geç ayıklanır."