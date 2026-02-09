Kavga ettiği grubun üzerine aracını sürdü! Ezilmekten son anda kurtuldular

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hüseyinağa Mahallesi’nde, 26 Ocak Cuma günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, hareket halinde yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken darbedildiği iddia edilen sürücü olay yerinden uzaklaşarak aracına bindi.

ARACINI KAVGA ETTİĞİ GRUBUN ÜZERİNE SÜRDÜ!

Daha sonra geri dönen sürücü, aracını kavga ettiği grubun üzerine sürdü. Kaldırımdaki kişiler, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün arkasından koşan grup ise aracı tekmeledi.

Muğla’da soba kazasında acı kayıp: 11 yaşındaki Ceylin yaşamını yitirdi

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA!

Aynı sokakta 8 Şubat’ta meydana gelen bir başka olayda ise, alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında gece kulübü önünde tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen kavgada taraflar birbirlerine girerken olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDILAR!

Polis ekipleri tarafından yere yatırılan bazı şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alınırken, kavga etmeye devam eden diğer kişiler de polis tarafından ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)