Mesut Özarslan’a Dervişoğlu’ndan sert tepki
Yayınlanma:
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesi gündeme bomba gibi düşerken Özarslan’a yönelik tepkiler de artıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özarslan’a “ Oyu aldıktan, o makamı da işgal ettikten sonra, o sevgiyi ve oyu başka bir siyasi partiye ciro edemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

CHP’den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik tepkiler katlanarak artmaya devam ediyor. Özarslan’a CHP’den tepkiler yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan da sert tepki geldi.

Dervişoğlu, konuk olduğu NOW Haber yayınında, Özarslan’ın CHP’den istifasına ilişkin “Bir siyasi partiden seçilmiş bir belediye başkanının ya da milletvekilinin, kendisine oy veren seçmenin iradesine saygı göstermek gibi bir mecburiyeti vardır.” ifadelerini kullanırken “Size ve partinize duyulan sevgiye istinaden oy alıyorsunuz. Oyu aldıktan, o makamı da işgal ettikten sonra, o sevgiyi ve oyu başka bir siyasi partiye ciro edemezsiniz.” dedi.

dervisoglu.jpg

“AHLAKLI BİR DURUŞ DEĞİLDİR”

“Bu siyaseten ahlaklı bir duruş değildir. Size verilen gönülleri başkasına kiraya da veremezsiniz.” sözlerini sarf eden Dervişoğlu, “Efendim ben gidiyorum bana şu şöyle yaptı, öbürü böyle yaptı, o yüzden gitmem adına birtakım haklı gerekçeler oluştu. Öyle bir gerekçe, hiçkimse oluşturmaya kalkmasın” ifadelerine yer verdi.

ozarslan.jpg

“KİMSE BUNUN SORUMLULUĞUNDAN KENDİSİNİ KURTARAMAZ “

Dervişoğlu, “Orta yerde siyasi ahlak yönüyle tartışılması gereken bir husus vardır ve millet bu tartışmayı vicdanında yapar” diyerek “Kimse de bunun sorumluluğundan kendisini kurtaramaz” açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

