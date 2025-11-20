Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ağbaba'dan Bakan Tekin'e karne tepkisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri sırasında CHP’li vekiller dikkat çeken bir protestoya imza attı. Komisyon öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bakan Tekin için hazırladığı karneyi TBMM kürsüsünde açarak, Tekin’in sınıfta kaldığını ilan etti.

"TARİHİN EN BAŞARISIZ BAKANI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ağbaba, karneyi açıklarken, “Tarihin en başarısız Bakanı ile karşı karşıyayız. Başarısız olması sadece Yusuf Tekin’i etkilemiyor, milyonlarca insanı, hatta Türkiye’nin geleceğini etkiliyor. Bu karne ile Bakan’ın eğitim politikalarındaki yetersizlikleri notlandırdık” dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ OKULU KARTAL İMAM HATİP LİSESİ"

Konuşmasında Kartal İmam Hatip Lisesi’ni örnek gösteren Ağbaba, “Dünyanın en iyi okulu deyince aklınıza Harvard, Cambridge veya Boğaziçi gelebilir. Ama dünyanın en iyi okulu Kartal İmam Hatip Lisesi! Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun olanlar, liyakat veya dil becerisine bakılmadan üst düzey bürokrat ve yönetim kurulu üyesi yapılıyor. Tek şart, AKP’ye yakın olmak” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde yaşanan diğer sorunlara da değindi. Fatih Projesi’nin başarısızlığını, mülakat ve öğretmen atamalarındaki adaletsizlikleri, okullardaki fırsat eşitsizliğini, okul temizlik ve beslenme sorunlarını örnek gösterdi. 450 bin çocuğun açlık ve beslenme eksikliği nedeniyle sağlıklı gelişemediğini belirten Ağbaba, Bakan Tekin’in eğitim ve öğretmen sorunlarını çözmede sınıfta kaldığını vurguladı.

TANSİYON YÜKSELDİ!

Bakan Tekin, Veli Ağbaba ile tokalaştığı sırada, Ağbaba'ya 'Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan' dedi. Muhalefet milletvekilleri, Bakan'ın bu sözlerine 'Milli Eğitim Bakanı sizsiniz, Bakanlığı Veli Ağbaba mı yönetiyor' diyerek tepki gösterdi. Ağbaba ise 'Bakanlığı siz yönetiyorsunuz. İnşallah Suat Özçağdaş'ın Bakanlığı yönettiği günler gelecek, siz de ona not verirsiniz' dedi. Muhalefet milletvekillerinin tepkileri yükseldikçe Bakan Tekin 'ne güzel, şenlikli' diyerek gülümsedi.

KARTAL İMAM HATİP MEZUNLARI DEVLETTE VE ŞİRKETTE ÜST KADROLARI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, son yıllarda kamuda ve büyük şirketlerde önemli pozisyonlara getirilen isimlerle yeniden gündeme geldi.

Kartal İmam Hatip mezunu olup kamu kurumlarında, belediyelerde ve büyük şirketlerde görev yapan ve yapmış isimlerden bazıları şöyle:

Mahmut Çakın / Uşak Belediyesi Başkanı

Emrah Kuraklı / Avukat – Eski AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı

Osman Bozkurt / Avukat – TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Elmas / Avukat – Vakıfbank eski Genel Müdür Yardımcısı

Aykut Emrah Polat / İlkyapı İnşaat’ın sahibi, Ensar Vakfı Kartal Şube Başkanı

Gökhan Özer / TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı

Muhammed Fırat / Diler Holding Muhasebe Şefi

Osman Küçükçınar / GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı

Selim Bayram / Pendik Belediyesi Özel Kalem Müdürü

Ahmet Kaya / THY Kargo Satış Başkan Yardımcısı, TÜSHAD Denetim Kurulu

Başkanı

Ersin Said Bakacak / Ülker Grup İhracat Müdürü

Havva Doğan / Yıldız Holding Muhasebe

Kadir Tophan / Simit Sarayı IT müdürü

Mehmet Köse / E-Bay İdari İşler Müdürü

Mehmet Fatih Alsaç / LuxeraDa Finans Koordinatörü

Ömer Faruk Bozömer / MORKA Yönetim Kurulu Başkanı

Tevfik Uysal / Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü

Abdullah Köklü / Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Muhammed Aslanoğlu / Kalyon Ajans

Ömer Zeki Gül / TÜBİTAK İnsan Kaynakları

Nedim Kaşıkırık / Sinop KOSGEB Şube Müdürü

Abdülkerim Koçdoğan / Aziz Hüdayi Vakfı, Zaim Üniversitesi İnsan Kaynakları

Müdürü

Arif Nihat Çobanoğlu / Albaraka Türk Hukuk Müşaviri

Abdulcelil Kılınç / Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı

Adem Uğurdoğan / Tav Havalimanları Holding A.Ş. Muhasebe Müdürü

Emir Ali Göze / Türk Telekom Program Yönetimi ve İştirakler Ofisi Direktörü

Eşref Said Ünlü / Kuveyt Türk Başkan Yardımcısı

Fatih Karayel / Türk Telekom Bütçe Planlama Grup Müdürü

Mehmet Ayaz / Turkcell Özel Finans A.Ş. Yönetmen

Metin Çavuşoğlu / TÜRKSAT İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

Murat Selim Karaman / Ulaştırma Bakanlığı Uzman Yardımcısı

Rabia Rümeysa Çerçi / Türk Telekom Uzman Yardımcısı

Rıdvan Akdeniz / İ.B.B. İSPARK A.Ş. Özel Kalem Müdürü (eski)

THY'DE KARTAL İMAM HATİP KADROSU

THY’nin üst düzey yönetimindeki 78 makamın hepsine Kartal İmam Hatip Lisesi mezunun yer aldığı orataya çıkmıştı.

Kartal İmam Hatip mezunu olan isimler şöyle;

Arda Ermut ve Ogün Şanlıer, THY Yönetim Kurulu üyeleri, Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur THY genel müdür yardımcıları, Ebubekir Akgül İnsan Kaynakları Başkanı, Rafet Fatih Özgür Reklam Müdürü olarak görev yaptığı belirlenmişti.

Ayrıca, Kalite Başkanı, Gelir Yönetimi Başkanı, Satıştan Sorumlu Başkan, Alım Müdürü, Yurtdışı Muhasebe Müdürü, Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürü, Kabin Müdürü, Avrupa Balkanlar Satış Başkanı da Kartal İmam Hatip mezunuydu.