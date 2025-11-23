Vatandaşa imam hatipi övdü çocuğunu koleje gönderdi! Bakan Tekin kendini bu sözlerle savundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kızı bu yıl sekizinci sınıfa başladı. BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın 21 Eylül tarihli haberine göre Tekin, kızını devlet okulunda, İmam Hatip'te veya kız okulunda değil, Ankara'nın en büyük özel okullarından birinde okutuyor. Tekin’in çocuğunun eğitim gördüğü kolejdeki ortaokul sınıflarının mevcudu yaklaşık 25 öğrenciden oluşuyor.

DEVLET OKULU ÇÖP YIĞININA DÖNERKEN ÖZEL OKULDA "PROFESYONEL HİJYEN"

Geçen eğitim öğretim döneminde "kamuda tasarruf" adı altında devlet okullarında temizlik görevlisi çalıştırılmaması nedeniyle okullar çöp yığınına dönmüş, velilerin sınıfları ve tuvaletleri temizlemek zorunda kalması büyük tepki çekmişti. Buna karşın Yusuf Tekin’in kızını yolladığı okulun internet sitesinde "Hijyene büyük önem veriyoruz" ifadeleri yer alıyor. Ayrıca sınıflar ile ortak kullanım alanlarının "kaliteli temizlik malzemeleri" ile temizlendiği vurgulanıyor.

PROFESYONEL GÜVENLİK VE GENİŞ SOSYAL İMKANLAR

Devlet okullarında çocukların güvenliği uzun süredir tartışma konusu olurken, Tekin’in kızının gittiği özel okulda profesyonel güvenlik personelinin bulunduğu belirtiliyor. Okulun sunduğu imkanlar arasında açık tarım uygulama alanı, sera alanı, organik yumurta ve tavuk yetiştiriciliği alanı ile gitar, keman ve piyano sınıfları bulunuyor. Ayrıca okulda sağlık merkezinin yanı sıra kapalı yüzme havuzu ve açık spor alanları da hizmet veriyor.

DEVLETTE "KAYNAK YOK" ÖZELDE İKİ ÖĞÜN YEMEK VE ATIŞTIRMALIK

Öğrenci velilerinin okullarda "ücretsiz yemek" talebi uzun süredir devam ediyor. "Kaynak yetersizliği" gerekçesiyle devlet okullarındaki öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeyen Bakanlığın başındaki isim olan Tekin’in kızının gittiği okulda ise kahvaltı ve öğle yemeği olmak üzere iki öğün yemek veriliyor. Ayrıca "İkindi vaktinde" öğrencilere poğaça, meyve ve kuruyemiş gibi atıştırmalıklar sunuluyor.

İMAM HATİP VE KIZ OKULU SÖYLEMLERİYLE ÇELİŞEN TERCİH

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen Haziran ayında yaptığı açıklamada İmam Hatip modelinin dünyada benzeri olmadığını iddia ederek, "Bunu neden marka haline getirmiyoruz? Dünyada İmam Hatip tarzı eğitimleri paylaşabiliriz" demişti. Tekin’in ayrıca kız okullarını savunduğu ve hatta kız okulunun açıldığı da biliniyor. Ancak Bakan Tekin'in kızını gönderdiği okulda dini ağırlıklı eğitim verilmediği gibi karma eğitim sistemi uygulanıyor.

Bakanlık yetkilileri, konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

REKTÖRLÜĞÜ VE EŞİNİN YÜKSELİŞİ DE TARTIŞMALI

Bakan Tekin’in geçmişi ve ailesinin kamudaki yükselişi de dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Rektörlük için üç yıl profesörlük yapmış olmak" şartını kaldırmasının ardından ilk rektör atamasında Yusuf Tekin’in ismi yer almıştı. Daha önce kaldırılan ancak tepkiler üzerine geri getirilen "Rektörler en az üç yıl profesörlük yapan kişiler arasından atanır" maddesi, 13 Eylül 2018’de yeniden kaldırılmış ve değişiklikten iki gün sonra, henüz bir ay önce profesör olan Yusuf Tekin rektör olarak atanmıştı. Bu durum "Yusuf Tekin’e özel düzenleme yapıldı" eleştirilerine yol açmıştı.

Benzer şekilde eşi Ayşe Tekin’in yükselişi de tartışma konusu olmuştu. Yusuf Tekin’in müsteşar olduğu dönemde eşi Keçiören Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’ne vekaleten atanmış, İktisat bölümü mezunu olan Ayşe Tekin, 26 Eylül 2022’de ise Ankara Etimesgut’taki Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atanmıştı.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI: EŞİTLİK ALGISINI ZEDELEMİYOR MU?

Haberin ardından gelen tepkiler üzerine Yeni Yol grubundan Selçuk Özdağ konuyu Meclis gündemine taşıdı. Özdağ, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

"Bakan ve bakan yardımcılarının çocuklarının devlet okullarını tercih etme oranı nedir? Bakanlık düzeyinde yürütülen kamu politikalarının, bakan ve üst düzey bürokratların kendi çocuklarını gönderdikleri okullardan bağımsız olması, toplumda 'eşitlik' algısını zedelediğini düşünmüyor musunuz? 2018 yılından bugüne kadar görev yapmış tüm bakanların ve bakan yardımcılarının çocuklarının ilköğretim düzeyinde devam ettikleri okullar hangi türdendir?"

BAKAN TEKİN KENDİNİ "TERCİH ÖZGÜRLÜĞÜ DİYEREK SAVUNDU

Özdağ’ın 25 Eylül’deki sorusuna 4 Kasım’da yanıt veren Bakan Tekin, bakan ve bakan yardımcılarının kaçının çocuklarını özel okula gönderdiğini açıklamadı ancak kendini şu sözlerle savundu:

"Vatandaşların herhangi bir eğitim kurumunu tercih edebilmeleri demokratik bir hukuk devleti olmanın göstergelerinden biri olduğu gibi, Bakan ve bakan yardımcıları da aynı tercih hakkına sahiptir. Bireylerin eğitim için tercih ettikleri okullar, siyasi bir değerlendirme aracı olamayacağı gibi, etkin görevde olan kamu görevlileri için de siyasi bir değerlendirme aracı değildir. Vatandaşlarımızın ve kamu görevlilerinin eğitim kurumu tercihi; iddia edilenin aksine eğitim kurumlarının ve devlet okullarının güvensizliğini değil, eğitim kurumlarının çeşitliliğini ve tercih özgürlüğünün göstergesidir."

"DEVLET OKULLARI TALEPLERE CEVAP VERİR HALE GELMİŞTİR"

Yanıtında AKP dönemindeki atamalara da değinen Tekin, "2003 yılından bu yana Bakanlığımıza 819.931 öğretmen atanması yapılmıştır. Hâlihazırda görevde bulunan öğretmenlerin yüzde 80’inden daha fazlası hükümetlerimiz döneminde atanmıştır" dedi.

Eğitimin niteliğini artırdıklarını iddia eden Tekin sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarımız, çeşitlenen öğretim programları ile öğrenci ve velilerin taleplerine daha etkin biçimde cevap verir hâle gelmiştir. Devlet okullarının yanı sıra özel teşebbüsün de girişimiyle ortaya çıkan alternatif eğitim imkânları; bu konuda ortaya çıkan talepleri ülke ihtiyaçları ve bireysel istekler doğrultusunda karşılamaktadır. Bütün bu çeşitlilik, iddia edilenin aksine eğitimin niteliğini ve fırsat eşitliğini artırmaya katkı sağlamaktadır."

BİLGİ PAYLAŞMAYI REDDETTİ

Bakan Tekin, diğer bakan ve bürokratların çocuklarının hangi okullara gittiğine dair bilgileri paylaşmayı ise reddetti:

"Öte yandan başta kamu görevlisi olmak üzere hiçbir ülke vatandaşının eğitim tercihine ilişkin bilginin üçüncü şahıslarla paylaşılması hukuki ve ahlaki açıdan uygun olmadığı gibi kişisel tercihleri ve aile mahremiyetini gözetmek de görevlerimiz arasındadır. Sonuç olarak Bakanlığımızın önceliği; tüm çocuklarımızın eşit şartlarda, kaliteli ve çağın gereklerine uygun bir eğitim almasını sağlamaktır."