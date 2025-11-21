İşte Türkiye yüzyılı! Hem AKP kadın kolları başkanı, hem öğretmen hem de kantinci

Yayınlanma:
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Milli Eğitim Bakanlığı’na ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Yusuf Tekin’in Kars'ın Susuz ilçesinin AKP Kadın Kolları Başkanı S.K. ile çektirdiği fotoğrafı göstererek “Kendi ilçe başkanınızı öğretmen olarak çalıştırıyorsunuz. Öğretmen maaşı az olduğu için kantini de vermişsiniz” dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Görüşmeler sırasında söz alan Alp, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Kars'ın Susuz ilçesinin AKP Kadın Kolları Başkanı ile çektirdiği fotoğrafı gösterdi.

“İLÇE BAŞKANINIZI ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞTIRIYORSUNUZ?”

Cumhuriyet'ten Taylan Gülkanat'ın haberine göre, İlçe Kadın Kolları Başkanı S.K.’nin, aynı zamanda ilçede bulunan bir okulda öğretmen olduğunu ifade eden Alp, "Parti çalışmaları için kullandığı sosyal medyasını okuldaki çalışmaları için de kullanıyor. KHK'den dolayı işinden edilmiş, bugün mebus olmuş öğretmenler konuştu. Siyasi sebeplerle işinden ettiniz. Kendi ilçe başkanınızı öğretmen olarak çalıştırıyorsunuz.” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

“KANTİNİ DE VERMİŞSİNİZ!”

Sözlerinin devamında, “Öğretmen maaşı az olduğu için kantini de vermişsiniz. Zil çalıyor hoca hanım derse giriyor öğretmen parası alıyor, zil çalınca kantine gidiyor, kantini işletiyor. Okul paydos olunca AK Parti ilçe binasına gidiyor faaliyetine başlıyor” ifadelerini kullanan Alp, “Tarım Bakanı Macaristan şirketi olan adamı genel müdür etmiş, MEB ilçe başkanını öğretmen etmiş. Buralar şirket mi?" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

