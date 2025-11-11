Erdoğan 'yalan konuşuyorsun' demişti: O videonun perde arkasında neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KPSS'den derece yapmalarına rağmen atanamayan öğretmenlerin Rize Güneysu'da yaşadığı diyalog sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenip ana akım medyada kendisine geniş yer bulmuştu.

MAĞDURİYETLERİ DUYULSUN DİYE YAPMADIKLARI KALMADI

KPPS'den derece yapmalarına , yüksek puan almalarına rağmen bu sene kendilerine ayrılan kontenjan nedeni ile hayallerini kurduğu öğretmenliği yapamayan öğretmenler Türkiye'nin henüz çözemediği sorunlarından birisi. Sayıları hayli fazla olan atanamayan öğretmenler yurdun çeşitli noktalarında buluşup sorunlarını yetkili isimlere duyurmaya çalıştı.

Atanamayan öğretmenlerden MEB önünde tepki

Bunun için Ankara'da yürüyüş ve basın açıklamaları, Meclis'te bürokratlarla yapılan görüşmeler, sosyal medyada etiket kampanyaları ve 81 ilden atanamayan öğretmenlerin annelerinin çektiği videolar ile seslerini duyurmaya çalıştılar. Ancak öğretmen adayları attıkları onca adıma rağmen sorunlarını giderecek adımların atılmadığı sonucu ile karşı karşıya kaldılar.

SON ÇARE OLARAK DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANINA ANLATMAK

Son çare olarak yaşadıkları mağduriyeti doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileterek sorunlarına çözüm bulacaklarını düşünen atanamayan öğretmenler Rize'de Erdoğan ile ayaküstü konuşma fırsatı bulabildiler.

SESLERİNİ DUYURMAK İÇİN ŞEHİR ŞEHİR TAKİP ETTİLER

Buradaki konuşma o sırada çevrede bulunan başka kişiler tarafından kayıt altına alındı. Söz konusu konuşmada öğretmen adayları Erdoğan'a, kendilerine şehir şehir takip ederek ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan bu sözlere birkaç defa aynı yanıtı verdi: Benim yerim burası değil ki Ankara.

KAPILAR YÜZLERİNE KAPANDI

Öğretmen adayları Ankara'ya da geldiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması ile çok defa görüştüklerini söylediler ancak partinin genel merkez binasından içeri alınmadıklarını, kapıların sürekli bir şekilde yüzlerine kapandıklarını söyledi.

ERDOĞAN: YALAN KONUŞUYORSUN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler burada söylendi. Kapıların yüzlerine kapandığı ifade eden öğretmene Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, "Bak yalan konuşuyorsun! Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz!" ifadeleri ile yanıt verildi.

Atanamayan öğretmenler her ne kadar Ankara'ya gelseler de kendisini göremediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu diyalogların ardından aracına yönelerek alanı terk etti.

BU ZAMANA KADAR NELER YAŞANDI?

Uzun zaman sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarzda bir videosu ortaya çıkınca olayın arka planında nelerin yaşandığı de merak konusu oldu.

HAZIRLANAN RAPOR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Öncelikle Erdoğan'ın sinirlenip alandan gitmesinin ardından verdiği talimat ile AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in öğretmenler ile bir araya gelip rapor hazırladı, o öğretmenler ile hazırlanan dosyanın Ankara'ya iletildi.

O RAPORDA NELER YER ALDI?

Söz konusu raporda öğretmen atama sayılarının inanılmaz bir şekilde düşüş kaydettiği ve bunun birçok öğretmen adayını mağdur ettiği; çözüm için yapılması gerekenlerin önerileri olduğu aktarıldı.

YUSUF TEKİN EK ATAMAYA SICAK BAKMADI

Aynı raporun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Yusuf Tekin'e de gönderildiği ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ek atamaya sıcak bakmadığı bilgisi atanamayan öğretmenlere ulaştırıldı. Ancak Cevdet Yılmaz'ın katılacağı bir toplantıda bu konunun da ele alınacağı; buradan bir karar beklendiği öğrenildi.

ERDOĞAN "YALAN KONUŞUYORSUN!" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yalan konuşuyorsun' sözleri bu diyalogta en çok dikkat çeken nokta oldu. Fakat öğretmenler birçok defa Ankara'ya da gittiklerini ancak gerçekten de genel merkez binasına alınmadıklarını, bunun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda görülebileceğini iletti.



1 AY ÖNCE ÇEKİLEN VİDEO NASIL BİR ANDA PATLADI?

Söz konusu video aslında bundan bir ay önce, hemen hemen aynı gün yayıldı. Ancak yayılmasının sıkıntılı durumlara yol açabileceğinden videoyu paylaşan kişiler ile iletişime geçen öğretmenler videoyu kaldırttı. Fakat birkaç gün önce yine videonun yayılması ile durumun önüne geçilemeyeceğini anlayan Şeyma öğretmen daha sonra videoyu kendisinin hızlı bir şekilde yaptığı açıklama ile paylaştı.