Bakan Tekin her şeye uyan yanıtı buldu: Karma eğitimden uzaklaştıran kararı da onunla açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığının karma eğitime yönelik adımları tartışma yaratmaya devam ederken “Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” açıklamasıyla gündeme getirilen kız ortaokulları için geçtiğimiz yıl harekete geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 15 Kasım 2024 tarihli yazısı ile başlatılan uygulama kapsamında, bazı Anadolu meslek liselerinin bünyesinde kız ortaokulları kuruldu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın “Kız ortaokullarının açılması, hem kanuna hem de laik Cumhuriyet’in temel ilkelerine açık bir aykırılıktır. Bu adım, toplumu cinsiyet temelinde bölmeyi, kız çocuklarını daha küçük yaşlardan itibaren ayrıştırmayı ve eğitim hakkını sınırlamayı hedefleyen ideolojik bir müdahaledir." sözleri ile eleştirdiği karar Meclis gündemine de taşındı.

KARMA EĞİTİMDEN UZAKLAŞTIRAN KARARI DA ONUNLA AÇIKLADI

DEM Parti milletvekilleri Sümeyye Boz, Perihan Koca ve Meral Danış Beştaş, MEB'in kız ortaokulları kararına ilişkin soru önergesi verdi. Sadece kız çocuklarının kayıt olabildiği okulların açılmasının amacını sorgulayan vekiller, Bakan Tekin'e "Kız ortaokullarının açılması kararının gerekçesi nedir?", "Bu karar karma eğitim ilkesine aykırı değil midir?", "Uygulama laiklik ilkesiyle nasıl bağdaştırılmaktadır?" sorularını sordu.

MÜSİAD'ın çocuk işçiliğin önünü açacak lise eğitiminin kısaltılması talebine karşılık vererek çalışmalara başlayan, tartışmalı sistem değişikliğine ilişkin sorulara uzun süre "araştırıyoruz" ve "piyasanın ve toplumun talebi" yanıtı veren Bakan Yusuf Tekin, yine benzer yanıtı verdi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; Bakan Tekin, soru önergesine kız ortaokullarının toplumsal ihtiyaç olduğu ve MEB'in eğitimini bilimsel gelişmeler ışığında sürekli olarak güncellediği ve geliştirdiği karşılığı verdi. Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki “Eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” ifadelerini işaret eden Tekin, şunları söyledi:

"Hâlihazırda Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 15'inci maddesine ve gerekçesinde gösterilen koşullara uygun olarak yalnızca kız öğrencilerin öğrenim gördüğü mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bünyesinde açılmış olan ortaokullara sadece kız öğrencilerin kayıtlarının alınmasına yönelik uygulamanın, ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmadığı değerlendirilmektedir."

BAKAN TEKİN HER ŞEYE UYAN YANITI BULDU

Milli Eğitim'de 9 bakan 18 kez sistem değiştiren AKP iktidarı, 19'uncu sistem değişikliğine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde hazırlandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'deki işsizlik ve nitelikli eleman açığına çözüm olarak 12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılmasını sundu.

Bakan Yusuf Tekin de 'iş dünyasının talebi' diyerek değişikliği Bakanlığın gündemine aldı. MEB'in zorunlu eğitimi kısaltma hazırlığı yapmasını başta iş dünyasının talebine bağlayan Tekin, "araştırıyoruz" "rapor hazırlıyoruz" "ailelere soruyoruz" "toplumun talebi" diyerek sürdürdüğü çalışmalarda sona geldi. Bakanlık, lise eğitimini kısaltmayı öngören bir raporu tamamladı. 3+1 ve 2+2 formülleri, ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.