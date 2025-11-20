Van'da kadın cinayetlerine karşı insan zinciri

DEM Parti Van Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Van Kent Meydanı'nda "Şiddetin karşısında eşitlik ve özgürlük için bir aradayız" şiarıyla bir basın açıklaması düzenledi. Kadınlar, Cumhuriyet Caddesi'nde insan zinciri oluşturarak şiddete karşı mesaj verdi.

DEM Parti Van Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Van Kent Meydanı'nda toplanarak şiddete ve cezasızlığa tepki gösterdi. Kadınlar, yürüyüş sırasında Cumhuriyet Caddesi'nde insan zinciri oluşturdu.

Eylemde sık sık "Rojin Kabaiş isyanımızdır" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

KAYBEDİLEN KADINLAR İÇİN ADALET ÇAĞRISI

Basın açıklamasını gerçekleştiren DEM Parti İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, Rojin Kabaiş başta olmak üzere katledilen kadınların faillerinin yargı önüne çıkarılmamasına tepki gösterdi.

Kadın cinayetlerinin sıradan bir adli vaka olmadığını vurgulayan Kurt, kadın cinayetlerinin organize ve politik bir sorun olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bir yıl önce Rojin Kabaiş şüpheli bir şekilde katledildi. Ancak ilk günden bugüne kadar Rojin Kabaiş'in failleri hâlâ yakalanmadı. Dün hepiniz şahit oldunuz; kadın cinayetlerine karşı mücadele eden, hesap soran ve alanlarda olan özellikle üniversiteli gençlere dönük saldırılar ve tutuklamalara hepiniz tanık oldunuz."

"MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Kurt, soruşturma dosyasında bu kadar şaibe ve delil varken Rojin Kabaiş'in katillerinin neden hâlâ ortaya çıkarılmadığını ve faillerin neden yargı karşısında hesap vermediğini sorguladı. Yılda 500'ün üzerinde kadının katledildiğini belirten Gülşen Kurt, kadın hareketi olarak mücadelelerini son bulana kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

