Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!

Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!
Yayınlanma:
AFAD verilerine göre, Hatay'ın Defne ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre deprem sırasında panikle 1'inci kattan atlayan bir vatandaş yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 15:35'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremde 16 kişiye mezar olan Avşar Otel davasında firari sanıklar hala yakalanamadıDepremde 16 kişiye mezar olan Avşar Otel davasında firari sanıklar hala yakalanamadı

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinin paylaştığı bilgilere göre, deprem anında panik yaşayan vatandaşlardan birisi 1'inci kattan atladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Türkiye
Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı
Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı
Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü
Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü