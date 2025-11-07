Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!
Hatay'ın Defne ilçesinde saat 15:35'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 7, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2025-11-07
Saat:15:35:03 TSİ
Enlem:36.2075 N
Boylam:36.11139 E
Derinlik:13.22 km
Detay:https://t.co/sqcFkbmnph@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremde 16 kişiye mezar olan Avşar Otel davasında firari sanıklar hala yakalanamadı
VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA
Hatay Valiliğinin paylaştığı bilgilere göre, deprem anında panik yaşayan vatandaşlardan birisi 1'inci kattan atladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.