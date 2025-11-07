Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!

AFAD verilerine göre, Hatay'ın Defne ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre deprem sırasında panikle 1'inci kattan atlayan bir vatandaş yaralandı.