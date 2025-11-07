Depremde 16 kişiye mezar olan Avşar Otel davasında firari sanıklar hala yakalanamadı

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanıklardan Mahmut Ensari Yaşaroğlu, taraf avukatları ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmanın başında dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu. Heyet, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Barbaros Avşar ve Hasan Hüseyin Avşar'ın hala yakalanamadığını, bilirkişi raporu için Akdeniz Üniversitesi'ne yazılan yazıya yanıt gelmediğini ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ise yoğunluk nedeniyle bilirkişi heyeti oluşturamadığını belirtti.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI: SANIKLAR BİR GÜN DAHİ GÖZALTINA ALINMADI

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, kentteki diğer deprem dosyalarında bazı sanıkların bir süre tutuklu kaldığını ancak bu davada yargılanan sanıkların bir gün dahi gözaltına alınmadığını vurguladı. Otel sahibi sanıkların bu durumu fırsata çevirerek yurt dışına çıktıklarını ve sigortadan alınan paraların mağdurlara ödenmediğini belirten avukatlar, kusuru bulunan tüm sanıkların tutuklanmalarını talep etti. Sanık avukatları ise firari sanıklar hakkında "yurt dışı yasağı konulmamasına yönelik güvence verilmesi" talebinde bulundu. Otelin teras katındaki çelik çatı projesini çizen sanık Mahmut Ensari Yaşaroğlu ise, kiremit yapı yerine çelik yapının binaya ek bir yük getirip getirmediğinin yeni bir bilirkişi raporuyla kıyaslanmasını istedi.

MAHKEME KARARI: DOSYA BİLİRKİŞİYE, DURUŞMA 2026 YILINA

Talepleri dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Mahkeme, ilgili kurumlara yapı tadilat ruhsatının gönderilmesi için yazı yazılmasına ve sanıkların kusur durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanması için dosyanın uzman bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Sanık avukatlarının firari sanıklar için istediği güvence talebini reddeden heyet, haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti. Mahkeme, bu işlemlerin tamamlanması için duruşmayı 10 Şubat 2026 tarihine erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE SANIKLAR

6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Avşar Oteli'nin yıkılması sonucu 16 kişi yaşamını yitirmişti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, otel işletmecileri, fenni mesul, proje müellifi ve dönemin belediye başkan yardımcısı ile imar müdürlerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açmıştı.