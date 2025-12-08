Vahşice katledilen çobanın kafası hala bulunamadı! Dün defnedilmişti

Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde vücut bütünlüğü bozuk halde ölü bulunan çoban Ferdi Ö.'nün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Erin, olayın bir cinayet olduğunu teyit etti.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Vali Erin, cinayet şüphelisinin bulunması için Emniyet ve Jandarma'nın işbirliği içinde çalıştığını belirtti. Ankara'dan talep edilen uzman JASAT ekipleriyle çalışmaların yoğunlaştığını vurgulayan Erin, soruşturmanın mevcut durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda 4 kişi gözaltına alınmış durumda. Soruşturma, adli mercilerde savcılarımızla birlikte, tüm ihtimaller titizlikle değerlendirilerek yürütülüyor. En kısa sürede bu menfur cinayetin faillerini Allah'ın izniyle yakalayıp adalete teslim edeceğiz ve adaletin önünde bu cinayeti işleyenlerin hesap vermelerini sağlayacağız."

TÜM OLASILIKLAR ARAŞTIRILIYOR

Vali Erin, çalışmaların çok yönlü yürütüldüğünü ve delil toplama sürecinin zaman aldığını ifade ederek, "Hem iletişim kayıtları hem telefonlar hem de olayın meydana geldiği bölgedeki baz istasyonu verileri inceleniyor. Rahmetlinin irtibatta olduğu ve ticaret yaptığı kişiler, köydeki ilişkiler ve akla gelebilecek bütün olasılıklar araştırılıyor. Ancak bu verilerin toplanması, netleştirilmesi ve analiz edilmesi biraz zaman alıyor." dedi.

Vahşice katledilen çobanın başı kayıp! Her yerde aranıyor

NE OLMUŞTU?

Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde çobanlık yapan Ferdi Ö.'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö., dün çobanlık yaptığı bölgeye gitti. Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö., yakınlarda vücut bütünlüğü bozulmuş halde bir ceset bularak durumu jandarmaya bildirmişti. Ferdi Ö.'nün cenazesi dün Aydoğmuş köyünde toprağa verilmişti. Jandarma ekipleri, kayıp uzvun bulunması için kadavra köpeği de kullanarak bölgedeki arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.