Vahşice katledilen çobanın başı kayıp! Her yerde aranıyor

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde çobanlık 39 yaşındaki Ferdi Özdemir’in başsız cesedi ormanlık alanda yanmış otomobilin yanında bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Özdemir’in kimliği olay yerinde yapılan incelemeyle belirlendi. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Özdemir'in cesedinin başı kesildiği öğrenilmişti. Aktarılan son bilgiye göre Özdemir'in kesilen başı cesedinin yanında değildi.

JANDARMA KESİK BAŞI ARIYOR

Jandarma ekipleri, cesedin baş kısmının bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Köy çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, köydeki ifadeler ve deliller doğrultusunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldaki sorgusu sürüyor.

Kafası kesilen çobanın son görüntüsü ortaya çıktı

Ferdi Özdemir’in olaydan önceki akşam köy meydanındaki marketten sigara aldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, vücut bütünlüğü bozulmuş şekilde bulunan Özdemir’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ifade edildi.