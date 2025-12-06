Kafası kesilen çobanın son görüntüsü ortaya çıktı

Yayınlanma:
Isparta Keçiborlu’da çobanlık yapan Ferdi Özdemir’in yanmış aracının yakınında başı kesilmiş cansız bedeni bulundu. Olaydan kısa süre önce köydeki marketten sigara alırken görüldüğü güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde, 39 yaşındaki Çoban Ferdi Özdemir başı kesilmiş halde ölü bulundu. Olay, gündüz saatlerinde dağlık bir bölgede yaşandı.

Köyde çobanlık yapan Özdemir'den haber alamayan kardeşi S.Ö., onun hayvan otlattığı alana gitti. Bölgeye vardığında ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö., kısa mesafede parçalanmış bir cesetle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yanan aracın yakınında başsız bir erkek cesedi buldu. Yapılan inceleme sonucunda cesedin evli ve iki çocuk babası Ferdi Özdemir’e ait olduğu belirlendi. Özdemir’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, başının bulunması amacıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak hesap vermek üzere adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Özdemir’in ölümünden kısa süre önce köy meydanındaki bir marketten alışveriş yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Özdemir’in saat 19.55’te markete girip bir paket sigara aldıktan sonra çıktığı görülüyor.

Jandarma, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

