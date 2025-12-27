Bağcılar'da kaçak göçmenlere operasyon: 6 gözaltı

Bağcılar'da kaçak göçmenlere operasyon: 6 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul Bağcılar’da, kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmeden veya başka illere sevk edilmeden önce saklandığı "şok evi" olarak adlandırılan 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar’da göçmen kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yabancı uyruklu kişilerin gayriinsani koşullarda barındırıldığı ve "Şok Evi" olarak bilinen adresleri tek tek tespit eden ekipler, düğmeye bastı.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyallere el konuldu. Yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy’deki Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Sivas'ta 136 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandıSivas'ta 136 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

6 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Göçmenleri bu evlerde barındıran ve nakillerini organize eden 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, "göçmen kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu düşünülen diğer şüphelilerin yakalanması ve bu evleri kiralayan mülk sahiplerine yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Altını olan bayram etti! Bu rekor akıllara durgunluk verdi
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Türkiye
70 yaşındaki kadın evinde kanlar içinde bulundu!
70 yaşındaki kadın evinde kanlar içinde bulundu!
'Yenidoğan çetesi' davasında 3 kişi tahliye edildi
'Yenidoğan çetesi' davasında 3 kişi tahliye edildi