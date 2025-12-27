Bağcılar'da kaçak göçmenlere operasyon: 6 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar’da göçmen kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yabancı uyruklu kişilerin gayriinsani koşullarda barındırıldığı ve "Şok Evi" olarak bilinen adresleri tek tek tespit eden ekipler, düğmeye bastı.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyallere el konuldu. Yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy’deki Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

6 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Göçmenleri bu evlerde barındıran ve nakillerini organize eden 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, "göçmen kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu düşünülen diğer şüphelilerin yakalanması ve bu evleri kiralayan mülk sahiplerine yönelik incelemelerini sürdürüyor.