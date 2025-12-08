Polisten kaçan şüpheli lastikleri vurularak yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Ray Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilne bilgilere göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 38 SA 020 plakalı otomobilin sürücüsü İ.S.K., yanında bulunan Y.C.K. ile kaçmaya başladı.

OTOMOBİL LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLİP DURDURULDU

Sürücünün otomobili, yaklaşık 30 dakikalık takip sonrası, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Abdülhamid Han Bulvarı’nda polis tarafından lastiklerine ateş edilip, durduruldu.

Yapılan kontrollerde, sürücü İ.S.K.’nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan İ.S.K. ve Y.C.K., polis merkezine götürüldü.

Ayrıca, takip esnasında otomobilin 3 ayrı kazaya sebebiyet verdiği de ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.